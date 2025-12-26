Pałac Elizejski ucina: Rozmowa telefoniczna między Emmanuelem Macronem a Władimirem Putinem nie jest na razie planowana

Rozmowa telefoniczna między prezydentem Francji Emmanuelem Macronem a Władimirem Putinem nie jest na razie planowana - poinformował Pałac Elizejski, cytowany przez agencję AFP.

Jak poinformował Paryż, „na razie nie planuje się rozmowy telefonicznej”; Macron nie planuje również podróży do Moskwy.

Spekulacje zaczął sam Macron

Prezydent Francji zasygnalizował w zeszły piątek po szczycie UE w Brukseli, że jest gotów na wznowienie dialogu z rosyjskim przywódcą.

Uważam, że byłoby pożyteczne wznowić rozmowy z Władimirem Putinem

— powiedział. Dodał, że „są osoby, które rozmawiają z Putinem”, nawiązując najprawdopodobniej do prezydenta USA Donalda Trumpa.

Propozycja dotycząca Laurenta Vinatiera

W odpowiedzi Kreml poinformował, że Putin jest gotowy do rozmów z Macronem, co Pałac Elizejski przyjął z zadowoleniem.

Ponadto rosyjskie władze złożyły Francji propozycję dotyczącą Laurenta Vinatiera, francuskiego naukowca skazanego w Rosji za naruszenie przepisów dotyczących „agentów zagranicznych”. Poinformował o tym wczoraj rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

