Rozmowa telefoniczna między prezydentem Francji Emmanuelem Macronem a Władimirem Putinem nie jest na razie planowana - poinformował Pałac Elizejski, cytowany przez agencję AFP.
Jak poinformował Paryż, „na razie nie planuje się rozmowy telefonicznej”; Macron nie planuje również podróży do Moskwy.
Spekulacje zaczął sam Macron
Prezydent Francji zasygnalizował w zeszły piątek po szczycie UE w Brukseli, że jest gotów na wznowienie dialogu z rosyjskim przywódcą.
Uważam, że byłoby pożyteczne wznowić rozmowy z Władimirem Putinem
— powiedział. Dodał, że „są osoby, które rozmawiają z Putinem”, nawiązując najprawdopodobniej do prezydenta USA Donalda Trumpa.
Propozycja dotycząca Laurenta Vinatiera
W odpowiedzi Kreml poinformował, że Putin jest gotowy do rozmów z Macronem, co Pałac Elizejski przyjął z zadowoleniem.
Ponadto rosyjskie władze złożyły Francji propozycję dotyczącą Laurenta Vinatiera, francuskiego naukowca skazanego w Rosji za naruszenie przepisów dotyczących „agentów zagranicznych”. Poinformował o tym wczoraj rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Kreml odpowiada na sygnał Macrona. Putin gotowy na rozmowę z prezydentem Francji. „Jeżeli jest wzajemna wola polityczna…”
CZYTAJ TAKŻE: Rosja ma być gotowa na „ustępstwa terytorialne”. Putin wskazuje jeden warunek. Z kolei Zacharowa mówi o „pakcie z NATO”
Adam Kacprzak/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749199-paryz-ucina-nie-jest-planowana-rozmowa-macrona-z-putinem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.