Dwie osoby zginęły dziś w zamachach dokonanych w północnym Izraelu. Sprawcą miał być Palestyńczyk, który nielegalnie przedostał się na terytorium Izraela z Zachodniego Brzegu - przekazał portal Times of Israel.
Sprawca użył samochodu do staranowania 68-letniego mężczyzny w rejonie miasta Bet Szean. Do ataku na 19-letnią kobietę użył noża. Ranne zostały jeszcze dwie osoby.
Zamachowca postrzelił przechodzień
Zamachowiec został postrzelony przez przechodnia i przewieziony do szpitala - poinformował portal.
Media przekazały, że napastnik, 37-letni Ahmad Abu al-Rub, pochodzi z miejscowości Kabatija, leżącej w północnej części Zachodniego Brzegu. Publiczny nadawca Kan powiadomił, że przez pewien czas pracował nielegalnie w Izraelu.
Do ataku użył samochodu swojego pracodawcy.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749196-zamachy-w-polnocnym-izraelu-sa-ofiary-smiertelne
