Zamachy w północnym Izraelu. Są ofiary śmiertelne i ranni. Sprawca użył do ataku samochodu swojego pracodawcy

Na zdjęciu flaga Izraela - dwie osoby zginęły dziś w zamachach dokonanych w północnej części kraju, sprawcą miał być Palestyńczyk
Na zdjęciu flaga Izraela - dwie osoby zginęły dziś w zamachach dokonanych w północnej części kraju, sprawcą miał być Palestyńczyk / autor: Fratria

Dwie osoby zginęły dziś w zamachach dokonanych w północnym Izraelu. Sprawcą miał być Palestyńczyk, który nielegalnie przedostał się na terytorium Izraela z Zachodniego Brzegu - przekazał portal Times of Israel.

Sprawca użył samochodu do staranowania 68-letniego mężczyzny w rejonie miasta Bet Szean. Do ataku na 19-letnią kobietę użył noża. Ranne zostały jeszcze dwie osoby.

Zamachowca postrzelił przechodzień

Zamachowiec został postrzelony przez przechodnia i przewieziony do szpitala - poinformował portal.

Media przekazały, że napastnik, 37-letni Ahmad Abu al-Rub, pochodzi z miejscowości Kabatija, leżącej w północnej części Zachodniego Brzegu. Publiczny nadawca Kan powiadomił, że przez pewien czas pracował nielegalnie w Izraelu.

Do ataku użył samochodu swojego pracodawcy.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

