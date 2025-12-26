Atak nożownika w fabryce opon w środkowej Japonii. Co najmniej 15 osób zostało rannych, pięć z nich jest w ciężkim stanie

  • Świat
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne; Japońska policja / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne; Japońska policja / autor: Fratria

Co najmniej 15 osób zostało rannych wskutek ataku w fabryce opon w mieście Mishima w środkowej Japonii; napastnik posługiwał się nożem i substancją chemiczną, prawdopodobnie wybielaczem” - podała agencja AP. Motyw zdarzenia nie jest znany.

Osiem osób z ranami zadanymi nożem trafiło do szpitala. Służby ratownicze poinformowały, że pięć z nich jest w ciężkim stanie. Publiczny nadawca NHK poinformował, że wszystkie ofiary były przytomne.

Napastnik został zatrzymany

Jak podała policja prefektury Shizuoka, napastnik, 38-letni mężczyzna, został zatrzymany pod zarzutem usiłowania zabójstwa.

Do ataku doszło w fabryce należącej do firmy Yokohama Rubber Co., specjalizującej się w produkcji opon do samochodów ciężarowych i autobusów.

Przestępstwa z użyciem przemocy są stosunkowo rzadkie w Japonii, kraju o niskim wskaźniku zabójstw i jednych z najsurowszych przepisów dotyczących broni palnej

— podkreśliła AP.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

