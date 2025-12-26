„Co najmniej 15 osób zostało rannych wskutek ataku w fabryce opon w mieście Mishima w środkowej Japonii; napastnik posługiwał się nożem i substancją chemiczną, prawdopodobnie wybielaczem” - podała agencja AP. Motyw zdarzenia nie jest znany.
Osiem osób z ranami zadanymi nożem trafiło do szpitala. Służby ratownicze poinformowały, że pięć z nich jest w ciężkim stanie. Publiczny nadawca NHK poinformował, że wszystkie ofiary były przytomne.
Napastnik został zatrzymany
Jak podała policja prefektury Shizuoka, napastnik, 38-letni mężczyzna, został zatrzymany pod zarzutem usiłowania zabójstwa.
Do ataku doszło w fabryce należącej do firmy Yokohama Rubber Co., specjalizującej się w produkcji opon do samochodów ciężarowych i autobusów.
Przestępstwa z użyciem przemocy są stosunkowo rzadkie w Japonii, kraju o niskim wskaźniku zabójstw i jednych z najsurowszych przepisów dotyczących broni palnej
— podkreśliła AP.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749191-atak-nozownika-w-japonii-co-najmniej-15-osob-rannych
