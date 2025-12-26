W niedzielę 28 grudnia prezydent USA Donald Trump spotka się z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie - poinformował dziś na platformie X dziennikarz portalu Axios Barak Ravid, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela władz Ukrainy. Agencja Reutera podała, że Zełenski potwierdził spotkanie z Trumpem.
Zapowiedź spotkania wskazuje na postęp w negocjacjach na temat planu pokojowego Trumpa dla Ukrainy
— ocenił Ravid.
Wcześniej w piątek 26 grudnia Zełenski poinformował na X, że „w niedalekiej przyszłości” spotka się z Trumpem, a „wiele kwestii może się rozstrzygnąć jeszcze przed Nowym Rokiem”.
„Dziękujemy, Ameryko!”
W innym wpisie ukraiński przywódca zauważył, że choć nadal toczą się prace nad ustaleniami we wrażliwych kwestiach, to „niektóre dokumenty są prawie gotowe, a inne są w pełni przygotowane”.
Ale razem z amerykańskim zespołem wiemy, jak to wszystko zorganizować. Nadchodzące tygodnie również mogą być intensywne. Dziękujemy, Ameryko!
— dodał.
Zełenski potwierdza spotkanie 28 grudnia
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził w piątek, że w najbliższą niedzielę planuje spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem
— przekazała agencja Reutera.
Spotkanie ma dotyczyć projektu porozumienia pokojowego, gwarancji bezpieczeństwa i możliwości wywarcia presji na Moskwę.
Ukraiński prezydent podkreślił, że liczy również na omówienie kwestii, w których nie osiągnięto dotąd kompromisu
— przekazała agencja Reutera.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
