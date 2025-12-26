Zełenski potwierdza spotkanie z Trumpem 28 grudnia. Rozmowy mają dotyczyć m.in. gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy

  • Świat
  • opublikowano:
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump podczas bilateralnej rozmowy w Siedzibie Głównej ONZ, wrzesień 2025 / autor: The White House, Public domain, via Wikimedia Commons
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump podczas bilateralnej rozmowy w Siedzibie Głównej ONZ, wrzesień 2025 / autor: The White House, Public domain, via Wikimedia Commons

W niedzielę 28 grudnia prezydent USA Donald Trump spotka się z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie - poinformował dziś na platformie X dziennikarz portalu Axios Barak Ravid, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela władz Ukrainy. Agencja Reutera podała, że Zełenski potwierdził spotkanie z Trumpem.

Zapowiedź spotkania wskazuje na postęp w negocjacjach na temat planu pokojowego Trumpa dla Ukrainy

— ocenił Ravid.

Wcześniej w piątek 26 grudnia Zełenski poinformował na X, że „w niedalekiej przyszłości” spotka się z Trumpem, a „wiele kwestii może się rozstrzygnąć jeszcze przed Nowym Rokiem”.

Dziękujemy, Ameryko!”

W innym wpisie ukraiński przywódca zauważył, że choć nadal toczą się prace nad ustaleniami we wrażliwych kwestiach, to „niektóre dokumenty są prawie gotowe, a inne są w pełni przygotowane”.

Ale razem z amerykańskim zespołem wiemy, jak to wszystko zorganizować. Nadchodzące tygodnie również mogą być intensywne. Dziękujemy, Ameryko!

— dodał.

CZYTAJ WIĘCEJ: Zełenski w „niedalekiej przyszłości” spotka się z Trumpem. „Nie tracimy ani jednego dnia. Wiele może się rozstrzygnąć przed Nowym Rokiem”

Zełenski potwierdza spotkanie 28 grudnia

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził w piątek, że w najbliższą niedzielę planuje spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem

— przekazała agencja Reutera.

Spotkanie ma dotyczyć projektu porozumienia pokojowego, gwarancji bezpieczeństwa i możliwości wywarcia presji na Moskwę.

Ukraiński prezydent podkreślił, że liczy również na omówienie kwestii, w których nie osiągnięto dotąd kompromisu

— przekazała agencja Reutera.

CZYTAJ TAKŻE: RELACJA. 1402. dzień wojny. Atak rakietowy na Umań. Są ranni. Putin mówi o wymianie terytoriów. Zełenski pojedzie do Trumpa

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych