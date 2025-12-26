Rosyjski dyktator Władimir Putin na spotkaniu z oligarchami 24 grudnia miał zadeklarować gotowość do ustępstw terytorialnych wobec Ukrainy. W zamian za część terytoriów kontrolowanych przez rosyjskich okupantów, Kreml miałby zażądać od Kijowa całego Donbasu – informuje dziennik „Kommiersant”. Z kolei rzecznik rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa podczas wczorajszego briefingu przekonywała, że Moskwa gotowa jest podpisać „dokument, w którym potwierdzi brak zamiaru ataku na państwa NATO. Nie przeszkodziło jej to wygłosić oskarżycielskiej tyrady pod adresem Europy i Polski.
Andriej Kolesnikow, kremlowski korespondent „Kommiersanta” poinformował o zapowiedzi Władimira Putina podczas spotkania z oligarchami 24 grudnia, dotyczącej planu wymiany terytoriów z Ukrainą.
Władimir Putin zapewnił, że strona rosyjska nadal jest gotowa na ustępstwa, które poczynił w Anchorage. Innymi słowy, że „Donbas jest nasz”
— napisał.
„Częściowa wymiana terytoriów”
Choć celem rosyjskiego zbrodniarza wojennego – co też miał on kilka razy podkreślać podczas spotkania – jest kontrola nad całym Donbasem, to „nie wyklucza częściowej wymiany terytoriów ze strony rosyjskiej”.
Putin miał stwierdzić również, że Waszyngton wycofał się z niektórych propozycji pokojowych pod wpływem negocjacji z państwami europejskimi. Rosyjski satrapa określił to jako „oznakę słabości”. Podczas spotkania poruszona została również kwestia elektrowni jądrowej w Zaporożu. Reporter „Kommiersanta” informuje, że Rosja i Stany Zjednoczone mają obecnie omawiać wspólne zarządzanie elektrownią okupowaną przez Moskwę od roku 2022. Waszyngton miał ponadto wyrazić zainteresowanie wydobywaniem kryptowalut w pobliżu zakładu.
Kolejne spotkanie Zełenski-Trump
Ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski zapowiedział dziś rano, że jeszcze przed końcem roku spotka się ponownie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Zdaniem Zełenskiego, rozmowy te mogą wiele rozstrzygnąć w sprawie zakończenia wojny.
Prezydent Ukrainy zastrzegł, że Stany Zjednoczone i Ukraina nie wypracowały jak dotąd porozumienia czy to w kwestii oddania Rosji Donbasu, czy przyszłości elektrowni w Zaporożu.
Z ustaleń portalu Axios wynika, że kolejna tura rozmów Waszyngton-Kijów może odbyć się już w niedzielę 28 grudnia na Florydzie.
Zacharowa o „pakcie z NATO”
Również podczas briefingu prasowego rzecznik rosyjskiego MSZ Marii Zacharowej - oprócz oskarżycielskich ataków na Europę i Polskę - miała paść dość interesująca deklaracja.
Moskwa jest gotowa podpisać dokument, w którym potwierdzi brak zamiaru ataku na państwa NATO
— stwierdziła, przekonując, że Kreml jest gotów na poważne dyskusje w przeciwieństwie do „większości państw zachodnich, które wybrały drogę eskalacji”.
Rosja jest gotowa sformalizować odpowiednie zobowiązania w formie pisemnego i prawnie wiążącego dokumentu
— wskazała rzecznik rosyjskiego MSZ, zaznaczając, że forma takiego dokumentu może zostać utrwalona w trakcie negocjacji, jednak ostateczną wersją musi być „pełnoprawny akt prawa międzynarodowego”.
Zacharowa ruszyła następnie do ataku na państwa zachodnie.
Rosja pozostaje otwarta na poważne rozmowy, na poważny dialog na pragmatycznych i sprawiedliwych zasadach, w odróżnieniu od większości krajów zachodnich, które zdecydowały się na eskalację wojskowo-polityczną i gospodarczą, która przekształca się i przeradza w presję. Właśnie te państwa ponoszą pełną odpowiedzialność za eskalację sytuacji i utracone szanse, nawiasem mówiąc, również w sferze zapewnienia bezpieczeństwa europejskiego i ogólnie globalnego
— oskarżała.
Nie obyło się również bez absurdalnych oskarżeń pod adresem Polski.
Ci, którzy chcą „przejąć” budynek Konsulatu Generalnego Rosji w Gdańsku, powinni dokładnie rozważyć konsekwencje takiego posunięcia
— powiedziała Maria Zacharowa, przekonując, że jest to akt „niesprawiedliwości wobec Rosji”.
Podsumowanie
Rosyjskie media informują, że Władimir Putin miał zadeklarować gotowość do częściowych ustępstw terytorialnych wobec Ukrainy w zamian za uznanie przez Kijów rosyjskiej kontroli nad całym Donbasem, przy czym celem Kremla pozostaje pełne przejęcie regionu. Rzecznik rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa stwierdziła, że Rosja jest gotowa podpisać prawnie wiążący dokument o braku zamiaru ataku na NATO, absurdalnie oskarżając przy tym państwa zachodnie, w tym Polskę, o eskalację napięć. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że w „niedalekiej przyszłości” spotka się z Trumpem. „Nie tracimy ani jednego dnia. Wiele może się rozstrzygnąć przed Nowym Rokiem”.
