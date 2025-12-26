Agencja Associated Press podała - powołując się na prokuratorów - że prorosyjska grupa hakerów Noname057 wzięła na siebie odpowiedzialność za cyberatak na francuską pocztę i Bank Pocztowy. To uderzenie, do którego doszło 22 grudnia, sparaliżowało na pewien czas dostawy paczek i płatności online w Banku Pocztowym.
W sprawie wspomnianego cyberataku śledztwo przejęła fracuska agencja wywiadowcza DGSI. Grupę hakerów Noname057 oskarżono o przeorwadzenie szeregu cyberataków w Europie, w tym podczas szczytu NATO w Holandii.
Uderzenie hakerów we francuską pocztę i Bank Pocztowy
Francuska poczta i należący do niej Bank Pocztowy padły 22 grudnia ofiarą cyberataku, który na pewien czas zablokował lub opóźnił dostawy paczek i płatności online. Wczesnym popołudniem poczta poinformowała, że płatności są już możliwe przy identyfikacji poprzez SMS, a dostawa przesyłek „jest zapewniona”.
Zarząd Grupy Pocztowej zapewnił, że atak nie miał żądnego wpływu na bezpieczeństwo danych klientów, a operacje bankowe mogą być już również przeprowadzane w placówkach pocztowych.
Również w poniedziałek doszło do „dysfunkcji” w grupie bankowej BPCE (Banque Populaire, Caisse d’Epargne), ale - jak poinformował jej rzecznik - problem został szybko uregulowany. Nie jest jasne, czy był to również cyberatak.
Cyberatak na serwery pocztowe MSW
Tydzień wcześniej ofiarą cyberataku padły serwery pocztowe MSW Francji. Szef resortu Laurent Nunez przekazał w środę, że hakerzy dotarli do ważnych danych, m.in. o osobach poszukiwanych. Sprawcy przez kilka dni mieli dostęp do systemów MSW dzięki użyciu poczty elektronicznej. Pytany o źródło ataku minister powiedział, że hipotez jest kilka, w tym zarówno ingerencja z zagranicy, jak i działania osób, które chcą władzom „pokazać, że są w stanie uzyskać dostęp do tych systemów”.
W listopadzie celem cyberataku był francuski urząd URSSAF, odpowiadający za składki ubezpieczeniowe; sprawcy tego przestępstwa uzyskali dostęp do danych osobowych i adresów, potencjalnie nawet ponad 1 mln zatrudnionych.
tkwl/PAP
