Były szef SBU w obwodzie charkowskim z zarzutami o zdradę stanu! Chodzi o jego działania po ataku Rosji na Ukrainę

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Funkcjonariusze SBU / autor: Wikimedia Commons/Ssu.gov.ua/Security Service of Ukraine
Funkcjonariusze SBU / autor: Wikimedia Commons/Ssu.gov.ua/Security Service of Ukraine

Były szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w obwodzie charkowskim, Roman Dudin, został oskarżony o próbę przejęcia władzy w czasie wojny - poinformowała ukraińska Prokuratura Generalna.

Zgodnie ze śledztwem, po rozpoczęciu szeroko zakrojonej agresji Federacji Rosyjskiej, podejrzany, piastując stanowisko kierownicze, podjął działania mające na celu siłowe przejęcie władzy i zajęcie budynku instytucji państwowej

— poinformowała ukraińska PG, cytowana przez agencję Interfax-Ukraina.

W komunikacie nie pojawiło się nazwisko Dudina, ale według agencji chodzi właśnie o niego. Został w maju 2022 roku usunięty z funkcji przez Wołodymyra Zełenskiego za bezczynność w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji.

O co oskarżany jest Dudin?

Dudin miał mieć informacje na temat ataku Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, a do tego miał być przekonanym, że atak się powiedzie. Przy pomocy swojego służbowego stanowiska miał dążyć do odsunięcie od wykonywania uprawnień szefa Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, do tego wprowadzać w błąd podwładnych i rozpowszechniać fałszywe informacje, mające doprowadzić do destabilizacji w regionie przyfrontowym.

Wyżej wymienione działania miały miejsce w szczególnym okresie stanu wojennego i stworzyły realne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania organów państwowych i systemu obronnego Ukrainy

— zaznaczyła prokuratura.

Roman Dudin usłyszał zarzuty związane ze zdradą stanu. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności, a ponadto konfiskata mienia.

Dudin usłyszał zarzuty związane ze zdradą stanu. W przypadku udowodnienia mu winy, oficerowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.

CZYTAJ TAKŻE:

RELACJA. 1402. dzień wojny na Ukrainie. Zatrzymano b. szefa SBU. Putin mówi o wymianie terytoriów. Zełenski pojedzie do Trumpa

Przełom w negocjacjach pokojowych? Nieoficjalnie: Trump spotka się z Zełenskim 28 grudnia w swojej posiadłości na Florydzie

tkwl/Onet

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych