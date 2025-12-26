Były szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w obwodzie charkowskim, Roman Dudin, został oskarżony o próbę przejęcia władzy w czasie wojny - poinformowała ukraińska Prokuratura Generalna.
Zgodnie ze śledztwem, po rozpoczęciu szeroko zakrojonej agresji Federacji Rosyjskiej, podejrzany, piastując stanowisko kierownicze, podjął działania mające na celu siłowe przejęcie władzy i zajęcie budynku instytucji państwowej
— poinformowała ukraińska PG, cytowana przez agencję Interfax-Ukraina.
W komunikacie nie pojawiło się nazwisko Dudina, ale według agencji chodzi właśnie o niego. Został w maju 2022 roku usunięty z funkcji przez Wołodymyra Zełenskiego za bezczynność w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji.
O co oskarżany jest Dudin?
Dudin miał mieć informacje na temat ataku Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, a do tego miał być przekonanym, że atak się powiedzie. Przy pomocy swojego służbowego stanowiska miał dążyć do odsunięcie od wykonywania uprawnień szefa Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, do tego wprowadzać w błąd podwładnych i rozpowszechniać fałszywe informacje, mające doprowadzić do destabilizacji w regionie przyfrontowym.
Wyżej wymienione działania miały miejsce w szczególnym okresie stanu wojennego i stworzyły realne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania organów państwowych i systemu obronnego Ukrainy
— zaznaczyła prokuratura.
Roman Dudin usłyszał zarzuty związane ze zdradą stanu. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności, a ponadto konfiskata mienia.
Dudin usłyszał zarzuty związane ze zdradą stanu. W przypadku udowodnienia mu winy, oficerowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.
CZYTAJ TAKŻE:
— RELACJA. 1402. dzień wojny na Ukrainie. Zatrzymano b. szefa SBU. Putin mówi o wymianie terytoriów. Zełenski pojedzie do Trumpa
— Przełom w negocjacjach pokojowych? Nieoficjalnie: Trump spotka się z Zełenskim 28 grudnia w swojej posiadłości na Florydzie
tkwl/Onet
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749139-byly-szef-sbu-w-obw-charkowskim-z-zarzutami-o-zdrade-stanu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.