Zmarła przed kilkoma dniami Peng Peiyun, która odpowiadała w Chinach za tzw. politykę jednego dziecka, po śmierci została skrytykowana w chińskich sieciach społecznościowych za swoją działalność - podał Reuters.
Zabójcza polityka jednego dziecka
Peng, która zmarła 21 grudnia w wieku 95 lat, była szefową Chińskiej Komisji Planowania Rodziny w latach 1988–1998. Państwowe media określiły ją jako wybitną liderkę w pracy związanej z kobietami i dziećmi.
Jednak na chińskich portalach społecznościowych polityka jednego dziecka, za której prowadzenie była odpowiedzialna Peng, spotkała się po jej śmierci z krytyką, m.in. w związku ze spadkiem populacji kraju w ostatnich latach.
Gdyby polityka jednego dziecka była realizowana o 10 lat krócej, ludność Chin nie spadłaby w tak dramatyczny sposób
– napisał jeden z użytkowników popularnej platformy Weibo.
Spadająca liczba ludności
Polityka jednego dziecka obowiązywała w Chinach od końca lat 70. do 2015 r., kiedy rząd podniósł limit urodzeń do dwójki dzieci na parę. Przepisy często skłaniały lokalnych urzędników do zmuszania kobiet do poddawania się zabiegom aborcji i sterylizacji.
Obecnie Państwo Środka zmaga się ze spadkiem liczby urodzeń. W 2023 r. Chiny ustąpiły miejsca Indiom pod względem liczby ludności, a w zeszłym roku populacja Państwa Środka spadła do 1,39 mld. Eksperci ostrzegają, że tendencja spadkowa przyspieszy w nadchodzących latach.
