Światowa Federacja Związków Zawodowych (WFTU) z siedzibą w Atenach domaga się od władz Grecji cofnięcia zgody na remont w greckiej stoczni w Pireusie Crown Iris, statku wycieczkowego powiązanego z armią Izraela (IDF).
WFTU zapowiedziała, że sprzeciwi się jakimkolwiek naprawom lub pracom konserwacyjnym prowadzonym na Crown Iris w Grecji i zaapelowała do greckich związków zawodowych działających w portach o zachowanie gotowości strajkowej i nieuczestniczenie w żadnych pracach, które ułatwiają statkowi zbliżanie się do nabrzeży remontowych.
Crown Iris, obsługiwany przez izraelską linię rejsową Mano Maritime, wykorzystywany był do ewakuacji cywilów podczas tegorocznej wojny izraelsko-irańskiej. Według greckich związków zawodowych wycieczkowiec w sierpniu przewoził izraelskich żołnierzy na Kretę.
Odrywając się od zabijania, jako turyści chodzą po Grecji, śpiewając piosenki takie jak Śmierć Arabom i Gaza jest cmentarzem
— jak ujął to w swoim oświadczeniu grecki związek nauczycieli (ELME), protestujący wówczas przeciwko tej wizycie.
„Chwila relaksu”
W podobnym tonie rejsy Crown Iris opisała WFTU w oświadczeniu zamieszczonym na swojej stronie: „izraelska armia używa tego statku wycieczkowego, aby zaoferować chwile relaksu izraelskim żołnierzom, zanim wrócą, aby kontynuować swoje przestępcze działania”.
W 2019 r. Crown Iris przeszedł gruntowny remont w greckiej stoczni, gdzie całkowicie zmieniono jego wystrój, odnowiono wszystkie kabiny, zainstalowano pięć restauracji, dodano boisko do koszykówki i zjeżdżalnię wodną.
