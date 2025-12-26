Światowa Federacja Związków Zawodowych kontra Izrael. Chcą od Grecji cofnięcia zgody na remont statku powiązanego z izraelską armią

Światowa Federacja Związków Zawodowych (WFTU) z siedzibą w Atenach domaga się od władz Grecji cofnięcia zgody na remont w greckiej stoczni w Pireusie Crown Iris, statku wycieczkowego powiązanego z armią Izraela (IDF).

WFTU zapowiedziała, że sprzeciwi się jakimkolwiek naprawom lub pracom konserwacyjnym prowadzonym na Crown Iris w Grecji i zaapelowała do greckich związków zawodowych działających w portach o zachowanie gotowości strajkowej i nieuczestniczenie w żadnych pracach, które ułatwiają statkowi zbliżanie się do nabrzeży remontowych.

Crown Iris, obsługiwany przez izraelską linię rejsową Mano Maritime, wykorzystywany był do ewakuacji cywilów podczas tegorocznej wojny izraelsko-irańskiej. Według greckich związków zawodowych wycieczkowiec w sierpniu przewoził izraelskich żołnierzy na Kretę.

Odrywając się od zabijania, jako turyści chodzą po Grecji, śpiewając piosenki takie jak Śmierć Arabom i Gaza jest cmentarzem

— jak ujął to w swoim oświadczeniu grecki związek nauczycieli (ELME), protestujący wówczas przeciwko tej wizycie.

„Chwila relaksu”

W podobnym tonie rejsy Crown Iris opisała WFTU w oświadczeniu zamieszczonym na swojej stronie: „izraelska armia używa tego statku wycieczkowego, aby zaoferować chwile relaksu izraelskim żołnierzom, zanim wrócą, aby kontynuować swoje przestępcze działania”.

W 2019 r. Crown Iris przeszedł gruntowny remont w greckiej stoczni, gdzie całkowicie zmieniono jego wystrój, odnowiono wszystkie kabiny, zainstalowano pięć restauracji, dodano boisko do koszykówki i zjeżdżalnię wodną.

PAP/Tomasz Karpowicz

