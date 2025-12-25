W swoim bożonarodzeniowym orędziu król Karol III podkreślił znaczenie odwagi, życzliwości i współczucia w „czasach niepewności”. Zachęcił do odnajdywania nadziei w zwykłych gestach i w bliskości z innymi ludźmi.
Przewodnim tematem przemówienia króla była pielgrzymka, stąd nawiązanie do opowieści biblijnej o wędrówce Świętej Rodziny oraz do pasterzy i mędrców, którzy przybyli do nowonarodzonego Jezusa.
W każdym przypadku, podróżowali oni z innymi ludźmi, polegając na ich obecności i życzliwości. Mimo wyzwań fizycznych i psychicznych odnaleźli wewnętrzną siłę
— powiedział Karol III.
Do dziś, w czasach niepewności, te idee są pielęgnowane przez wszystkie wielkie religie i dają nam głębokie pokłady nadziei; nadziei w obliczu przeciwności losu, pokoju poprzez przebaczenie, a także w zwyczajnym poznawaniu naszych sąsiadów okazując przy tym szacunek i zawierając nowe przyjaźnie
— dodał.
Monarcha zaapelował, aby „znaleźć siłę, która doprowadzi do zwycięstwo dobra nad złem”, gdyż, jak podkreślił, ludzie „muszą cenić wartość współczucia i pojednania”.
Król odniósł się wpływu nowych technologii na więzi społeczne i kondycję psychiczną, zachęcając do wyłączenia w okresie świątecznym telefonów i innych urządzeń, by „pozwolić naszym duszom się odnowić”.
Choć w swojej przemowie monarcha nie nawiązał wprost do konfliktu w Ukrainie, na zakończenie jego wystąpienia zabrzmiał utwór „Carol of the Bells” („Szczedryk”) w wykonaniu chóru Pieśni dla Ukrainy. Zespół powstał w 2023 roku i zrzesza śpiewaków ze społeczności ukraińskiej mieszkających obecnie w Wielkiej Brytanii. Utwór ten jest kompozycją Mykoły Łeontowycza, ukraińskiego dyrygenta i folklorysty, żyjącego na przełomie XIX i XX w.
Osobiste przemówienie Karola III
Jak zaznaczyły brytyjskie media, orędzie bożenarodzeniowe jest postrzegane jako jedno z najbardziej osobistych przemówień króla, gdyż jego treść nie jest konsultowana z brytyjskim rządem.
Wystąpienie Karola III zostało zarejestrowane na początku grudnia w Kaplicy Matki Boskiej w Opactwie Westminsterskim. To już drugi rok z rzędu król zerwał z tradycją i nagrał je poza królewską rezydencją.
W ubiegłym roku przemówienie wygłosił w kaplicy Fitzrovia, która kiedyś służyła personelowi szpitala. Było to symboliczne miejsce, w którym król przekazał podziękowania pracownikom służby zdrowia, w czasie gdy zmagał się z chorobą nowotworową.
Opactwo Westminster to miejsce koronacji monarchów od 1066 roku. W kaplicy Matki Boskiej znajdują się grobowce 15 królów i królowych, w tym Elżbiety I, Marii I oraz Marii Stuart.
Tradycja corocznego bożonarodzeniowego orędzia sięga 1932 roku, kiedy to Jerzy V wygłosił przemówienie radiowe. Pierwsze telewizyjne świąteczne wystąpienie wygłosiła Elżbieta II w 1957 roku. Zwykle jest to jeden z najchętniej oglądanych przez Brytyjczyków programów telewizyjnych w Boże Narodzenie.
