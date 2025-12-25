Prezydent USA Donald Trump i pierwsza dama Melania Trump w Wigilię rozmawiali z dziećmi, które dzwoniły na infolinię ds. śledzenia Świętego Mikołaja Dowództwa Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej.
Jedno z dzieci zapytało amerykańskiego prezydenta, dlaczego Święty Mikołaj ma przy sobie nadajnik.
No cóż, śledzimy Świętego Mikołaja na całym świecie. Chcemy mieć pewność, że jest grzeczny. Święty Mikołaj jest bardzo dobrym człowiekiem. Chcemy mieć pewność, że nie został zinfiltrowany
— odpowiedział żartobliwie Donald Trump.
Prezentowe życzenia dzieci
Inne z dzieci zapytane przez prezydenta, co chciałoby od Świętego Mikołaja, odpowiedziało, że czytnik książek elektronicznych Kindle.
To całkiem nieźle. Musisz być osobą o wysokim IQ. Potrzebujemy w kraju więcej osób o wysokim IQ
— wskazał amerykański lider.
Dzwoniąca dziewczynka stwierdziła natomiast, że nie chciałaby dostać pod choinkę węgla.
Masz na myśli czysty, piękny węgiel? Musiałem to zrobić, przepraszam
— zażartował Trump.
Wygrana Pensylwania
Kiedy jedno z dzieci przekazało, że pochodzi z Pensylwanii, prezydent USA zwrócił uwagę na swoje wyborcze zwycięstwa w tym stanie.
Wygraliśmy Pensylwanię, a właściwie 3 razy! Wygraliśmy z miażdżącą przewagą. Więc kocham Pensylwanię!
— podkreślił.
