Był na liście stu najgroźniejszych poszukiwanych przestępców we Włoszech. Karabinerzy znaleźli go... za kaloryferem

W Neapolu karabinierzy aresztowali w mafiosa kamorry, który był na liście stu najgroźniejszych poszukiwanych przestępców we Włoszech. / autor: it:Utente:...Lord_Zarcon, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons
W Neapolu karabinierzy aresztowali w mafiosa kamorry, który był na liście stu najgroźniejszych poszukiwanych przestępców we Włoszech. 49-letni Ciro Andolfi miał kryjówkę w mieszkaniu, w tunelu wydrążonym za kaloryferem.

Ukrywający się od 3 lat Andolfi z klanu kamorry, działającego we wschodniej części Neapolu, był poszukiwany jako osoba skazana na ponad 8 lat więzienia za przynależność do mafii, wymuszenia i korupcję.

Kryjówka za kaloryferem

Znaleziony został przez karabinierów w kamienicy w dzielnicy Barra w mieszkaniu, które postanowili oni przeszukać po śledztwie prowadzonym w tym rejonie. Gdy usunęli obudowę kaloryfera, okazało się, że również można go zdjąć. Za nim znaleźli dziurę w ścianie, przez którą przestępca wchodził do kryjówki.

Jak poinformowano, Ciro Andolfi jest 22. aresztowanym w tym roku we Włoszech ukrywającym się przestępcą.

PAP/Tomasz Karpowicz

