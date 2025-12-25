W Neapolu karabinierzy aresztowali w mafiosa kamorry, który był na liście stu najgroźniejszych poszukiwanych przestępców we Włoszech. 49-letni Ciro Andolfi miał kryjówkę w mieszkaniu, w tunelu wydrążonym za kaloryferem.
Ukrywający się od 3 lat Andolfi z klanu kamorry, działającego we wschodniej części Neapolu, był poszukiwany jako osoba skazana na ponad 8 lat więzienia za przynależność do mafii, wymuszenia i korupcję.
Kryjówka za kaloryferem
Znaleziony został przez karabinierów w kamienicy w dzielnicy Barra w mieszkaniu, które postanowili oni przeszukać po śledztwie prowadzonym w tym rejonie. Gdy usunęli obudowę kaloryfera, okazało się, że również można go zdjąć. Za nim znaleźli dziurę w ścianie, przez którą przestępca wchodził do kryjówki.
Jak poinformowano, Ciro Andolfi jest 22. aresztowanym w tym roku we Włoszech ukrywającym się przestępcą.
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749073-mafiozo-w-rekach-policji-ukrywal-sie-za-kaloryferem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.