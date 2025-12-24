Trwa 1401. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Czwartek, 25 grudnia 2025 r.
14:00. Watykan raczej nie będzie miejscem rozmów pokojowych
Watykan raczej nie będzie miejscem rozmów mających na celu zakończenie wojny w Ukrainie – ocenił nuncjusz apostolski w Ukrainie, abp Visvaldas Kulbokas w opublikowanej wypowiedzi dla portalu RBK-Ukraina.
Stolica Apostolska nieustannie podkreśla znaczenie prawa międzynarodowego. Nikt nie ma prawa rozpocząć wojny tylko dlatego, że wymyślił sobie jakieś argumenty
– podkreślił litewski duchowny. Biorąc pod uwagę takie stanowisko Stolicy Apostolskiej, abp Kulbokas ocenił, że Watykan nie będzie raczej miejscem negocjacji pokojowych ze względu na opór strony rosyjskiej.
13:50. Sztab Generalny Ukrainy o sukcesie ukraińskiej armii
Ukraińskie siły powietrzne „z powodzeniem” wystrzeliły rakiety powietrze-ziemi Storm Shadow w kierunku zakładu produktów naftowych w Nowoszachtyńsku w obwodzie rostowskim w Rosji, podał w mediach społecznościowych Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
13:10. Pieskow: Analizujemy plan pokojowy Ukrainy i USA
„Analizujemy plan pokojowy przesłany przez Kiriła Dmitriewa po spotkaniu w Miami. Kolejne kroki będą zależały od decyzji Władimira Putina” - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
12:20. Balony przemytnicze z Białorusi nad Polską
W nocy obserwowano również wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów z kierunku Białorusi - przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ.
„Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz stwierdzono, że były to najprawdopodobniej balony przemytnicze, poruszające się zgodnie z kierunkiem i prędkością wiatru. Lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez systemy radarowe” - napisało Dowództwo Operacyjne RSZ.
12:15. Papież wzywa Ukrainę i Rosję do bezpośredniego dialogu
Podczas świątecznej modlitwy Anioł Pański papież Leon XIV wezwał Ukrainę i Rosję, by znalazły odwagę do dialogu.
„Modlimy się w szczególności za naród ukraiński: że szczęk broni umilknie i że zaangażowane w konflikt strony, wsparte zaangażowaniem społeczności międzynarodowej, znajdą odwagę do szczerego, bezpośredniego i pełnego szacunku dialogu” – powiedział papież.
CZYTAJ WIĘCEJ: Papież w orędziu Urbi et Orbi apeluje o przerwanie walk i zakończenie wojny na Ukrainie. „Niech ucichnie huk broni”
12:01. Armia rosyjska próbuje zdobyć wieś Grabowskie
Siły rosyjskie próbują ostatecznie zdobyć wioskę Grabowskie, w obwodzie sumskim, ale nie udaje im się pokonać oporu sił ukraińskich. „Siły obronne w tym ukraińskie siły zbrojne i straż graniczna uniemożliwiają wrogowi posuwanie się w głąb naszego terytorium” – powiedział w rozmowie z ukraińską telewizją Andrij Demczenko, rzecznik Państwowej Służby Straży Granicznej.
11:50. Sytuacja w Kupiańsku „gorsza niż krytyczna”
Związani z rosyjską armią blogerzy wojskowi alarmują, że Ukraińcy w dużej mierze odzyskali kontrolę nad Kupiańskiem. Miasto jest kluczowym węzłem kolejowym. Wcześniej Moskwa chwaliła się zdobyciem Kupiańska.
Według telegramowego kanału Rybar, który uważany jest za blisko związany z rosyjskim resortem obrony, wojska Moskwy straciły większość swoich przyczółków we wsiach Kondraszówka, Radkiwka i Moskowka.
„Sytuacja w Kupiańsku jest, delikatnie mówiąc, gorsza niż krytyczna” - opisuje kanał. Co więcej, Rosjanie mają być w złym położeniu także na wschodnim brzegu rzeki, gdzie Ukraińcom udało się odzyskać kontrolę nad częścią obiektów. Według relacji Rosja utrzymuje część pozycji przede wszystkim operacjom dronów.
11:15. Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy
Polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania rosyjskiego samolotu rozpoznawczego, który wykonywał lot nad Bałtykiem, w pobliżu granic przestrzeni powietrznej RP - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
„Pomimo okresu świątecznego miniona noc była pracowita dla dyżurnych służb obrony powietrznej RP. Rano, nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego, polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot w pobliżu granic przestrzeni powietrznej RP” - napisało Dowództwo Operacyjne RSZ na platformie X.
10:30. Przerwy w dostawach prądu po atakach
Rosyjskie ataki w wigilię Bożego Narodzenia spowodowały kolejne przerwy w dostawie prądu w obwodach czernihowskim, sumskim, dniepropietrowskim i charkowskim - podało ukraińskie ministerstwo energii.
„Prace naprawcze trwają całą dobę” - zapewnia resort.
09:26. Rosyjski atak na obwód charkowski. Są ofiary
W ciągu ostatniej doby Rosjanie atakowali Charków, a także miejscowości: Sołonyciwska, Derhaczewska i Błyzniukowska. Rankiem 24 grudnia w miejscowości Sołonyciwska w wyniku ataku rakietowego zginął mężczyzna, a 13 osób zostało rannych. Pożar został szybko ugaszony - podała ukraińska Państwowa Służba Ratownicza
09:10. Najnowsze ukraińskie dane o rosyjskich stratach
860 żołnierzy, siedem czołgów, pięć wozów opancerzonych, 59 zestawów artyleryjskich, 600 dronów i 149 pojazdów – według Sztabu Generalnego Ukrainy, takie straty w ciągu ostatniej doby poniosły w walkach wojska rosyjskie.
09:01. Rosyjskie bombowce na północ od Skandynawii
Rosyjskie bombowce Tu-95MS zdolne do przenoszenia broni jądrowej „odbyły planowy lot nad Morzem Norweskim i Morzem Barentsa” - poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony. Na części trasy maszyny były eskortowane przez myśliwce innych państw – podaje AFP. Lot odbywał się nad wodami międzynarodowymi, na północ od Skandynawii. Rosja nie ujawniła dokładnej daty operacji ani, które kraje wysłały samoloty monitorujące. Ministerstwo Obrony Rosji podało, że tego typu loty odbywają się regularnie i są zgodne z prawem międzynarodowym.
08:07. WSJ”: USA znoszą sankcje wobec Łukaszenki, by zachęcić Putina do pomocy w zakończeniu wojny
Prowadząc dialog i znosząc sankcje nałożone na Białoruś, USA chcą pokazać Władimirowi Putinowi, co może otrzymać w zamian za pomoc w zakończeniu wojny przeciw Ukrainie - pisze „Wall Street Journal”. Łukaszenka miał z kolei udzielać doradzać ludziom Donalda Trumpa, jak postępować z Putinem.
„WSJ” opisuje w ten sposób trwającą od miesięcy odwilż w stosunkach USA z białoruskim reżimem, rozpoczętą od uwolnienia przez Łukaszenkę więźnia politycznego Jurasia Ziankowicza (Yourasa Ziankovicha), który jest naturalizowanym Amerykaninem.
Głównym rozmówcą Łukaszenki był dotąd znany prawnik, a obecnie wysłannik USA ds. Białorusi John Coale, który odbywał z nim wielogodzinne, suto zakrapiane wódką rozmowy. Według dziennika administracja Trumpa chce pokazać na przykładzie Białorusi, „jakie nagrody mogą przypaść Putinowi (…) jeśli Rosja pomoże USA pokojowo zakończyć wojnę w Ukrainie”.
00:01. Ambasador USA przy NATO mówi o przełomie?
Rozwiązanie wojny na Ukrainie jest możliwe w ciągu najbliższych 90 dni - powiedział w Fox News Matthew Whitaker, ambasador USA przy NATO.
Myślę, że rozwiązaliśmy większość problemów. Jesteśmy więc coraz bliżej. Jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek
– powiedział Whitaker w Fox News. Przyznał jednak, że „wciąż istnieją kwestie, które należy omówić, aby obie strony mogły dojść do porozumienia”.
red / PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749070-relacja-1401-dzien-wojny-papiez-apeluje-apeluje-o-pokoj
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.