NA ŻYWO

RELACJA. 1401. dzień wojny na Ukrainie. Przełom ws. pokoju? Ambasador USA przy NATO: "Jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek"

  • Świat
  • opublikowano:
Wojna na Ukrainie. Kijów po ataku / autor: PAP/EPA
Wojna na Ukrainie. Kijów po ataku / autor: PAP/EPA

Trwa 1401. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Czwartek, 25 grudnia 2025 r.

00:01. Ambasador USA przy NATO mówi o przełomie?

Rozwiązanie wojny na Ukrainie jest możliwe w ciągu najbliższych 90 dni - powiedział w Fox News Matthew Whitaker, ambasador USA przy NATO.

Myślę, że rozwiązaliśmy większość problemów. Jesteśmy więc coraz bliżej. Jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek

– powiedział Whitaker w Fox News. Przyznał jednak, że „wciąż istnieją kwestie, które należy omówić, aby obie strony mogły dojść do porozumienia”.

red / PAP/X/FB

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych