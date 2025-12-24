Trwa 1401. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czwartek, 25 grudnia 2025 r.
00:01. Ambasador USA przy NATO mówi o przełomie?
Rozwiązanie wojny na Ukrainie jest możliwe w ciągu najbliższych 90 dni - powiedział w Fox News Matthew Whitaker, ambasador USA przy NATO.
Myślę, że rozwiązaliśmy większość problemów. Jesteśmy więc coraz bliżej. Jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek
– powiedział Whitaker w Fox News. Przyznał jednak, że „wciąż istnieją kwestie, które należy omówić, aby obie strony mogły dojść do porozumienia”.
red / PAP/X/FB
