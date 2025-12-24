Parlament Algierii uznał kolonialne rządy Francji za zbrodnię! Żąda odszkodowań za 132 lata kolonii. Paryż oburzony: „Wroga inicjatywa”

Parlament Algierii w przyjętej jednomyślnie ustawie uznał kolonialne rządy Francji w latach 1830-1962 za zbrodnię oraz zażądał przeprosin i odszkodowań za masowe zbrodnie i deportacje w tym czasie. MSZ w Paryżu określiło tę decyzję jako „jawnie wrogą inicjatywę”.

Jednomyślna ustawa: Kolonializm jako zbrodnia

Algierscy parlamentarzyści przyszli na obrady poświęcone tej kwestii z szalikami w kolorach flagi swojego kraju - białym, czerwonym i białym. W przyjętej przez nich ustawie mowa jest o „prawnej odpowiedzialności Francji za jej kolonialną przeszłość w Algierii i za tragedie, jakie ona spowodowała”.

Kraje pogrążone są w kryzysie dyplomatycznym i choć krok parlamentu w Algierze jest przede głównie symboliczny, to ma też wymowę polityczną - zauważa dziennik „The Guardian”.

Przewodniczący parlamentu Ibrahim Bugali powiedział krajowej agencji informacyjnej APS, że środowe głosowanie to „jasny przekaz, zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny, że narodowa przeszłość Algierii nie da się wymazać i nie podlega negocjacjom”.

Francja: „Jawnie wroga inicjatywa”

Komentując decyzję parlamentu w Algierze, MSZ Francji oświadczyło, że jest to „jawnie wroga inicjatywa, zarówno wobec woli wznowienia dialogu francusko-algierskiego, jak i spokojnej pracy nad kwestiami pamięci historycznej”.

„Kontynuujemy działania na rzecz wznowienia wymagającego dialogu z Algierią, który odpowiadałby priorytetowym interesom Francji i Francuzów, zwłaszcza w kwestiach bezpieczeństwa i migracji”

– dodało ministerstwo w Paryżu.

