Izrael stawia na własną broń. Netanjahu zapowiada 110 mld dolarów na rodzimy przemysł zbrojeniowy. Cel: pełna niezależność od USA

Premier Izraela stawia na krajową produkcję broni / autor: PAP/EPA
Premier Izraela stawia na krajową produkcję broni / autor: PAP/EPA

Premier Izraela Benjamin Netanjahu ogłosił, że jego kraj przeznaczy 350 mld szekli (ok. 110 mld dolarów) w ciągu 10 lat na rozwijanie krajowego przemysłu zbrojeniowego. Jak wyjaśnił, ma to zmniejszyć zależność Izraela w tej dziedzinie od innych państw, w tym sojuszników.

Niezależność przemysłu zbrojeniowego

Nie wiem, czy kraj może być całkowicie niezależny, ale będziemy się starać, by zapewnić, że możliwie jak najwięcej naszej broni było produkowane w Izraelu

— powiedział szef rządu w bazie wojskowej na południu Izraela.

Naszym celem jest budowa niezależnego przemysłu zbrojeniowego dla państwa Izrael, by zmniejszyć zależność od każdej strony, w tym od sojuszników - oświadczył.

Izrael największym beneficjentem pomocy USA

AFP przypomina, że Izrael jest największym beneficjentem amerykańskiej pomocy wojskowej i zaopatruje się w uzbrojenia także w kilku krajach europejskich.

Jednocześnie kraj ten stoi w obliczu ograniczeń nałożonych przez jego partnerów na dostawy broni z powodu wojny w Strefie Gazy, rozpoczętej przez Izrael w odpowiedzi na atak palestyńskiego ugrupowania terrorystycznego Hamas w 2023 roku. W wyniku konfliktu zbrojnego w palestyńskiej półenklawie zginęło dotąd ponad 70 tysięcy osób, głównie cywile.

Na północy Izraela jego siły walczą z proirańskim ruchem Hezbollah w Libanie. W zeszłym roku walki te przerodziły się w otwarty konflikt, który trwał dwa miesiące. Również w ostatnim czasie izraelskie wojsko prowadziło operacje przeciwko Hezbollahowi w Libanie, w tym w stolicy tego kraju, Bejrucie.

W czerwcu Izrael, wspierany przez siły USA, dokonał ataku na obiekty wojskowe i nuklearne w Iranie.

PAP/ mall

