Premier Izraela Benjamin Netanjahu ogłosił, że jego kraj przeznaczy 350 mld szekli (ok. 110 mld dolarów) w ciągu 10 lat na rozwijanie krajowego przemysłu zbrojeniowego. Jak wyjaśnił, ma to zmniejszyć zależność Izraela w tej dziedzinie od innych państw, w tym sojuszników.
Niezależność przemysłu zbrojeniowego
Nie wiem, czy kraj może być całkowicie niezależny, ale będziemy się starać, by zapewnić, że możliwie jak najwięcej naszej broni było produkowane w Izraelu
— powiedział szef rządu w bazie wojskowej na południu Izraela.
Naszym celem jest budowa niezależnego przemysłu zbrojeniowego dla państwa Izrael, by zmniejszyć zależność od każdej strony, w tym od sojuszników - oświadczył.
Izrael największym beneficjentem pomocy USA
AFP przypomina, że Izrael jest największym beneficjentem amerykańskiej pomocy wojskowej i zaopatruje się w uzbrojenia także w kilku krajach europejskich.
Jednocześnie kraj ten stoi w obliczu ograniczeń nałożonych przez jego partnerów na dostawy broni z powodu wojny w Strefie Gazy, rozpoczętej przez Izrael w odpowiedzi na atak palestyńskiego ugrupowania terrorystycznego Hamas w 2023 roku. W wyniku konfliktu zbrojnego w palestyńskiej półenklawie zginęło dotąd ponad 70 tysięcy osób, głównie cywile.
Na północy Izraela jego siły walczą z proirańskim ruchem Hezbollah w Libanie. W zeszłym roku walki te przerodziły się w otwarty konflikt, który trwał dwa miesiące. Również w ostatnim czasie izraelskie wojsko prowadziło operacje przeciwko Hezbollahowi w Libanie, w tym w stolicy tego kraju, Bejrucie.
W czerwcu Izrael, wspierany przez siły USA, dokonał ataku na obiekty wojskowe i nuklearne w Iranie.
PAP/ mall
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749065-izrael-stawia-na-wlasna-bron-350-mld-szekli-w-10-lat
