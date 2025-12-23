Trwa 1400. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Środa, 24 grudnia 2025 r.
22:20. „WSJ”: USA znoszą sankcje wobec Łukaszenki, by zachęcić Putina do pomocy w zakończeniu wojny
Prowadząc dialog i znosząc sankcje nałożone na Białoruś, USA chcą pokazać Władimirowi Putinowi, co może otrzymać w zamian za pomoc w zakończeniu wojny przeciw Ukrainie - pisze „Wall Street Journal”. Łukaszenka miał z kolei udzielać doradzać ludziom Donalda Trumpa, jak postępować z Putinem.
„WSJ” opisuje w ten sposób trwającą od miesięcy odwilż w stosunkach USA z białoruskim reżimem, rozpoczętą od uwolnienia przez Łukaszenkę więźnia politycznego Jurasia Ziankowicza (Yourasa Ziankovicha), który jest naturalizowanym Amerykaninem. Głównym rozmówcą Łukaszenki był dotąd znany prawnik, a obecnie wysłannik USA ds. Białorusi John Coale, który odbywał z nim wielogodzinne, suto zakrapiane wódką rozmowy. Według dziennika administracja Trumpa chce pokazać na przykładzie Białorusi, „jakie nagrody mogą przypaść Putinowi (…) jeśli Rosja pomoże USA pokojowo zakończyć wojnę w Ukrainie”.
„Ostatecznie Putin znajdzie się w sytuacji, w której będzie musiał podjąć bardzo trudną decyzję – powiedział gazecie amerykański urzędnik. - Ważne jest, by osoba, którą zna najlepiej i której najbardziej ufa (…) wypowiadała się pozytywnie o umowie”.
21:31. HUR opublikował nagranie operacji bojowej w Pokrowsku
Główny Zarząd Wywiadowczy (HUR) Ministerstwa Obrony Ukrainy opublikował nagranie operacji bojowej przeprowadzonej w listopadzie przez jednostkę Czarnej Grupy Zimowej na froncie w Pokrowsku. Nagranie pokazuje szybkie rozmieszczanie wojsk w celu wzmocnienia obrony na linii frontu.
21:01. Macron o spotkaniu z Rutte
„Spotkałem się z Markiem Rutte, aby omówić sytuację na Ukrainie i postęp prac prowadzonych w ramach Koalicji Chętnych. Począwszy od stycznia w Paryżu będziemy kontynuować te wysiłki w celu zapewnienia Ukrainie silnych gwarancji bezpieczeństwa, które są niezbędnym warunkiem osiągnięcia silnego i trwałego pokoju.
Podczas gdy Rosja kontynuuje agresję, Ukraina nie ustaje w walce i nadal demonstruje swoją odporność. Może liczyć na nasze niezłomne wsparcie, teraz i w przyszłości”.
20:30. W drugiej turze wyborów prezydenckich Zełenski przegrałby z Załużnym
Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższym czasie i prezydent Wołodymyr Zełenski kandydował, 30,6 proc. Ukraińców zadeklarowało, że odda na niego głos. Drugie miejsce z 29,6 proc. poparciem zajmuje były dowódca sił zbrojnych, generał Wałerij Załużny. Wyniki pochodzą z grudniowego sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badań Społecznych i Marketingowych Socis.
Pozostali kandydaci uzyskali następujące poparcie: 8,1 proc. dla Kyryło Budanowa, szefa Głównego Zarządu Wywiadowczego Ministerstwa Obrony; 7,2 proc. dla byłego prezydenta Petra Poroszenki; 6,1 proc. dla Julii Tymoszenko; i 5 proc. dla Dmytra Razumkowa.
Gdyby w drugiej turze rywalizowali Zełenski i Załużny, Zełenski otrzymałby 35,8 proc. głosów, a Załużny 64,2 proc.
20:20. Zełenski: Istnieje związek pomiędzy aktywnością chińskich satelitów a atakami Rosji
„Odnotowujemy zacieśnienie powiązań między Rosją a podmiotami w Chinach, które mogą dostarczać dane wywiadowcze z kosmosu. Niestety, zaobserwowano korelację między chińskimi zdjęciami satelitarnymi terytorium Ukrainy a rosyjskimi atakami na odpowiednie obiekty infrastruktury energetycznej” - napisał Zełenski.
19:30. Żołnierze kolędują przed kijowską katedrą
19:10. Dron uderzył w blok mieszkalny w Czernihowie
Ok. 16:00 blok mieszkalny w Czernihowie został uszkodzony przez rosyjski dron - informują lokalne władze.
19:00. Zełenski: Ukraińcy świętują dziś razem Boże Narodzenie
„W wigilię Bożego Narodzenia Rosjanie po raz kolejny pokazali, kim naprawdę są. Potężny ostrzał, setki Szahedów, balistyka, Kindżały. Tak atakują bezbożni. Tak atakują ci, którzy nie mają absolutnie nic wspólnego z chrześcijaństwem ani z niczym, co ludzkie.
Miliony z nas spojrzą dziś w niebo, wypatrując pierwszej gwiazdy… nad Kijowem, Zakarpaciem, Odessą czy Kupianskiem. Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, Ukraińcy są dziś razem, świętując Boże Narodzenie jako jedna wielka rodzina”.
18:26. 3 miliony dronów dla ukraińskiej armii
Jak informuje ukraiński resort obrony:
Do końca 2025 roku AFU otrzyma 3 miliony dronów FPV. To prawie 2,5 raza więcej niż liczba dronów dostarczonych w zeszłym roku. Zdecydowana większość dronów jest produkcji ukraińskiej. Rola systemów bezzałogowych rośnie, dlatego ich produkcja jest dla nas priorytetem. Nadal pracujemy nad tym, aby zapewnić naszym wojownikom przewagę technologiczną na polu bitwy
– czytamy.
17:48. Nowy amerykański plan pokojowy dla Ukrainy liczy 20 punktów
Portal The Kyiv Independent opublikował w środę pełną treść nowego amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy, liczącego 20 punktów. Szczegóły tego planu przedstawił dzień wcześniej ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z dziennikarzami.
Jak napisał The Kyiv Independent, oczekuje się, że USA przekażą zarys umowy Rosji jeszcze w środę. Jeśli zostanie zaakceptowany, dokument mają podpisać przywódcy USA, Ukrainy, Rosji i Europy. Nie sprecyzowano, jacy europejscy przywódcy mieliby złożyć podpisy pod porozumieniem pokojowym.
16:37. Zełenski: Ukraina w NATO to decyzja państw Sojuszu, ale nie zrezygnujemy z tej perspektywy
Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie będzie umową między USA, Ukrainą, Europą i Rosją. Jak dodał, przystąpienie Ukrainy do NATO pozostaje decyzją państw członkowskich Sojuszu, ale Kijów nie zrezygnuje z tej perspektywy - podała w środę agencja Interfax-Ukraina.
To wybór członków NATO, czy przyjąć Ukrainę, czy nie. My już dokonaliśmy wyboru
— powiedział Zełenski.
15:36. Polskie prace poszukiwawcze w miejscowości Ugły odbędą się w marcu-kwietniu 2026 r.
Ukraina i Polska rozpoczęły przygotowania do prac poszukiwawczych we wsi Ugły w obwodzie rówieńskim, które odbędą się w marcu-kwietniu 2026 r. - poinformował ukraiński resort kultury.
W miejscowości Ugły w obwodzie rówieńskim odbyła się wizyta rozpoznawcza z udziałem specjalistów ze strony ukraińskiej i polskiej w celu omówienia dalszych badań, które odbędą się w marcu-kwietniu 2026 r.
— powiadomiło ministerstwo we wtorkowym komunikacie.
Zaznaczono, że podczas wyjazdu ukraińskich i polskich specjalistów, zrealizowanego z udziałem przedstawicieli organów władzy państwowej i samorządu lokalnego, obejrzano miejsce przyszłych badań poszukiwawczych, ustalono potencjalne terminy ich przeprowadzenia, omówiono kwestie logistyczne, pilne potrzeby, metodykę prowadzenia prac, a także kwestie bezpieczeństwa podczas ich realizacji, które są szczególnie aktualne w warunkach rosyjskiej pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę.
14:06. Sztab generalny: ukraińskie wojska zaatakowały fabrykę kauczuku syntetycznego w Rosji
Ukraińskie wojska zaatakowały fabrykę kauczuku syntetycznego w Jefremowie w obwodzie tulskim w Rosji; w zakładzie, który produkuje komponenty do materiałów wybuchowych i paliwa rakietowego, doszło do eksplozji i dużego pożaru - powiadomił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
W mieście Jefremow w obwodzie tulskim Federacji Rosyjskiej trafione zostały obiekty Jefremowskiej Fabryki Kauczuku Syntetycznego, która specjalizuje się w produkcji komponentów do plastycznych materiałów wybuchowych oraz stałego paliwa rakietowego. Na terenie zakładu odnotowano eksplozje oraz rozległy pożar
— napisano w komunikacie sztabu, opublikowanym na Facebooku.
13:45. Ukraińcy przygotowują się do szkoleń na Gripenach
Ukraińscy przygotowują się do rozpoczęcia szkoleń na szwedzkim myśliwcu Gripen. Kijów zamierza zakupić nawet 150 tych samolotów.
12:23. Prezes Naftohazu: Rosjanie zaatakowali zakłady Ukrnafty z użyciem niemal 100 dronów
W ciągu ostatnich dwóch dni rosyjskie wojska użyły prawie 100 dronów bojowych w atakach wymierzonych w zakłady produkcyjne koncernu naftowego Ukrnafta - poinformował prezes zarządu państwowej ukraińskiej spółki Naftohaz Serhij Korecki.
Drugi dzień z rzędu Rosja celowo atakuje infrastrukturę naftowo-gazową. Doszło do poważnych zniszczeń. Praca (zakładów) została wstrzymana. Łącznie w ciągu ostatnich dwóch dni przeciwko obiektom produkcyjnym Ukrnafty użyto prawie 100 Shahedów
— powiadomił Korecki na Facebooku.
Prezes Naftohazu przekazał, że służby ratunkowe i specjaliści z firmy pracują nad likwidacją skutków ostrzałów. Następnie, jak zapowiedział, rozpoczną się prace naprawcze.
10:24. Zełenski: możemy równocześnie przeprowadzić wybory i referendum w sprawie porozumienia pokojowego
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina przedstawi 20-punktowe porozumienie pokojowe, dotyczące wojny z Rosją, do ratyfikacji przez parlament lub przeprowadzi w tej sprawie ogólnokrajowe referendum; dopuścił też możliwość zorganizowania w kraju wyborów równocześnie z referendum – przekazała w środę agencja Interfax-Ukraina.
Ukraina przedstawi to porozumienie do ratyfikacji przez parlament i/lub przeprowadzi ogólnokrajowe referendum w celu jego zatwierdzenia w formule „tak” lub „nie”. Ukraina może zdecydować się na przeprowadzenie wyborów równocześnie z referendum
— powiedział Zełenski podczas spotkania z dziennikarzami.
Możemy zdecydować się na referendum nad pełnym porozumieniem, które usankcjonuje zakończenie wojny, ponieważ ludzie mogą wybrać: czy takie zakończenie nam odpowiada, czy nie. Wówczas odbędzie się referendum. Na jego przeprowadzenie potrzeba co najmniej 60 dni. Potrzebujemy też realnego zawieszenia broni na okres 60 dni. W przeciwnym razie nie będziemy w stanie (tego referendum) przeprowadzić
— zaznaczył prezydent.
09:41. Zełenski: plan USA przewiduje zamrożenie konfliktu na obecnych liniach frontu
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że amerykański plan pokojowy, dotyczący zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, przewiduje zamrożenie konfliktu na obecnych liniach kontaktowych - poinformowały w środę media, w tym m.in. agencja AFP. Zełenski dodał, że jeszcze oczekuje odpowiedzi Moskwy na nowe propozycje.
Linia rozmieszczenia wojsk w dniu zawarcia porozumienia jest de facto uznana za linię kontaktową. Grupa robocza spotka się, aby ustalić rozmieszczenie sił niezbędnych do zakończenia konfliktu, a także określić parametry przyszłych specjalnych stref ekonomicznych
— powiedział Zełenski.
08:13. Trzy osoby, w tym dwóch policjantów, zginęły w wybuchu w Moskwie
Trzy osoby, w tym dwóch policjantów, zginęły w nocy z wtorku na środę w wyniku eksplozji w południowej części Moskwy - poinformował rosyjski Komitet Śledczy. Doszło do niej na tej samej ulicy, gdzie w poniedziałek, na skutek innego wybuchu, śmierć poniósł rosyjski generał Fanił Sarwarow.
Komitet Śledczy przekazał, że ładunek wybuchowy został zdetonowany w chwili, gdy policjanci próbowali aresztować podejrzanego, który stał koło samochodu. Do zdarzenia doszło około godz. 1.30 w nocy z wtorku na środę czasu moskiewskiego (godz. 23.30 we wtorek czasu polskiego).
Generał major Sarwarow, odpowiedzialny za system szkolenia rosyjskiej armii, zginął w poniedziałek rano na skutek wybuchu improwizowanego ładunku wybuchowego, ukrytego w samochodzie, którym jechał. Według Komitetu Śledczego, za przeprowadzenie zamachu odpowiedzialny był 17-letni mieszkaniec Moskwy. Jak przekazały rosyjskie organy ścigania, nastolatek miał działać na zlecenie ukraińskich służb specjalnych i został zatrzymany niedługo po ataku.
CZYTAJ WIĘCEJ: Rosyjski generał zginął w zamachu bombowym w Moskwie! Był odpowiedzialny za system szkolenia rosyjskiej armii. WIDEO, ZDJĘCIA
07:40. Sytuacja na froncie
Łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 126 starć bojowych na froncie - przekazuje ukraiński sztab generalny w najnowszej informacji operacyjnej.
Najczęściej do walk nadal dochodzi na kierunku pokrowskim, gdzie ukraińscy obrońcy powstrzymali 34 akcje szturmowe sił rosyjskich.
06:30. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 1090 żołnierzy (łącznie 1 200 370 od początku pełnoskalowej wojny).
00:01. Papież zaapelował o 24-godzinny świąteczny rozejm na Ukrainie i na całym świecie
Papież Leon XIV zaapelował o 24-godzinny świąteczny rozejm na Ukrainie i na całym świecie. Wyraził zarazem smutek, że Rosja możliwość takiego rozejmu już odrzuciła.
Podczas rozmowy z dziennikarzami przed powrotem z podrzymskiej rezydencji w Castel Gandolfo do Watykanu papież powiedział: - Naprawdę wśród rzeczy, które bardzo mnie zasmucają, jest fakt, że Rosja odrzuciła bożonarodzeniowy rozejm.
Ja po raz kolejny kieruję prośbę do wszystkich osób dobrej woli o to, by uszanować przynajmniej w święto narodzenia Jezusa 24-godzinny rozejm na Ukrainie i na całym świecie
— podkreślił Leon XIV, który przygotowuje się do pierwszych uroczystości Bożego Narodzenia swego pontyfikatu.
Papież poinformował również, że we wtorek wieczorem rozmawiał z proboszczem parafii Świętej Rodziny w Gazie, księdzem Gabrielem Romanellim.
