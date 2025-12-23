Trwa 1400. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Środa, 24 grudnia 2025 r.
00:01. Papież zaapelował o 24-godzinny świąteczny rozejm na Ukrainie i na całym świecie
Papież Leon XIV zaapelował o 24-godzinny świąteczny rozejm na Ukrainie i na całym świecie. Wyraził zarazem smutek, że Rosja możliwość takiego rozejmu już odrzuciła.
Podczas rozmowy z dziennikarzami przed powrotem z podrzymskiej rezydencji w Castel Gandolfo do Watykanu papież powiedział: - Naprawdę wśród rzeczy, które bardzo mnie zasmucają, jest fakt, że Rosja odrzuciła bożonarodzeniowy rozejm.
Ja po raz kolejny kieruję prośbę do wszystkich osób dobrej woli o to, by uszanować przynajmniej w święto narodzenia Jezusa 24-godzinny rozejm na Ukrainie i na całym świecie
— podkreślił Leon XIV, który przygotowuje się do pierwszych uroczystości Bożego Narodzenia swego pontyfikatu.
Papież poinformował również, że we wtorek wieczorem rozmawiał z proboszczem parafii Świętej Rodziny w Gazie, księdzem Gabrielem Romanellim.
