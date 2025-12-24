Paradne. Wagnerowcy będą "zabezpieczać pokojowy przebieg wyborów" w Republice Środkowoafrykańskiej

Na kilka dni przed wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi i lokalnymi w Republice Środkowoafrykańskiej rosyjskie siły paramilitarne z grupy Wagnera zapewniły, że przygotowują się do „odparcia wszelkich prowokacji” i zabezpieczenia pokojowego przebiegu wyborów.

Objęty sankcjami Unii Europejskiej Aleksander Iwanow, dowodzący rosyjskimi najemnikami przebywającymi w tym kraju, powiedział w rozmowie z agencją AFP, że wybory w Republice Środkowoafrykańskiej mają przebiegać „pokojowo”, a podlegające mu siły „przygotowują się do odparcia wszelkich prowokacji”.

Rola wagnerowców

Oddziały te, wysyłane od 2017 r. po to, by wspierać prezydenta Faustina-Archange’a Touaderę, odgrywają w tym afrykańskim kraju rolę „rządu równoległego”. Kontrolują wojsko, siły bezpieczeństwa, wydobycie złota i diamentów, produkują piwo, a niedawno uruchomili linię lotniczą Air Wagner, na potrzeby której oddali swoje bojowe śmigłowce.

Jednocześnie najemnicy są oskarżani przez organizacje broniące praw człowieka, w tym Amnesty International, o dopuszczanie się poważnych naruszeń wobec ludności cywilnej, w tym tortur i morderstw.

Ostatni bastion

Republika Środkowoafrykańska jest ostatnim bastionem grupy Wagnera w Afryce, gdzie zastępowana jest przez podporządkowany rosyjskiemu ministerstwu obrony Korpus Afrykański.

28 grudnia, Touadera zmierzy się z sześcioma innymi kandydatami w wyborach prezydenckich. Jednym z jego dwóch głównych rywali jest Anicet-Georges Dologuele, były premier, który już dwukrotnie startował przeciwko Touaderze w wyborach w 2015 i 2020 r. Drugi to Henri-Marie Dondra, również były premier.

