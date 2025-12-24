Prezydent USA Donald Trump oznajmił, że dziennik „New York Times” stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Nazwał tę nowojorską gazetę „wrogiem narodu”.
Upadający „New York Times” i ich kłamstwa oraz celowe krętactwo to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego naszego kraju. Trzeba zająć się ich skrajnie lewicowym, stukniętym zachowaniem, nigdy niekończącym się pisaniem FAŁSZYWYCH artykułów i opinii, i zatrzymać to. SĄ PRAWDZIWYM WROGIEM NARODU! Dziękuję za uwagę
— napisał we wtorek Trump w swoim serwisie społecznościowym Truth Social.
O co chodzi?
Portal Hill zaznaczył, że Trump odniósł się w ten sposób do publikacji tego dziennika, poświęconej stosunkom rzekomym między Trumpem a Jeffreyem Epsteinem, finansistą i przestępcą seksualnym.
Gazeta napisała w ubiegłym tygodniu, że „prezydent próbuje zminimalizować ich przyjaźń, lecz z dokumentów i wywiadów wynika, że mieli intensywną i skomplikowaną relację”.
Pogoń za kobietami była grą ego i dominacji. Kobiece ciała były walutą
— oskarżał „NYT”.
Reakcja władz USA
Resort sprawiedliwości USA powiadomił o opublikowaniu kolejnych tysięcy stron dokumentów, dotyczących Epsteina. Departament napisał, że dokumenty zawierają „nieprawdziwe i żądne sensacji twierdzenia przeciwko prezydentowi Trumpowi, które zostały przekazane FBI tuż przed wyborami w 2020 r.”.
Żeby była jasność: twierdzenia te są bezpodstawne i fałszywe i gdyby były choć odrobinę wiarygodne, z pewnością byłyby już wykorzystane przeciwko prezydentowi Trumpowi
— dodano.
