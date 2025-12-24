Trump ocenił, że "New York Times" stanowi zagrożenie dla USA. "Trzeba zająć się ich skrajnie lewicowym, stukniętym zachowaniem"

Donald Trump nazwał "New York Times" zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju. / autor: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons
Prezydent USA Donald Trump oznajmił, że dziennik „New York Times” stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Nazwał tę nowojorską gazetę „wrogiem narodu”.

Upadający „New York Times” i ich kłamstwa oraz celowe krętactwo to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego naszego kraju. Trzeba zająć się ich skrajnie lewicowym, stukniętym zachowaniem, nigdy niekończącym się pisaniem FAŁSZYWYCH artykułów i opinii, i zatrzymać to. SĄ PRAWDZIWYM WROGIEM NARODU! Dziękuję za uwagę

— napisał we wtorek Trump w swoim serwisie społecznościowym Truth Social.

O co chodzi?

Portal Hill zaznaczył, że Trump odniósł się w ten sposób do publikacji tego dziennika, poświęconej stosunkom rzekomym między Trumpem a Jeffreyem Epsteinem, finansistą i przestępcą seksualnym.

Gazeta napisała w ubiegłym tygodniu, że „prezydent próbuje zminimalizować ich przyjaźń, lecz z dokumentów i wywiadów wynika, że mieli intensywną i skomplikowaną relację”.

Pogoń za kobietami była grą ego i dominacji. Kobiece ciała były walutą

— oskarżał „NYT”.

Reakcja władz USA

Resort sprawiedliwości USA powiadomił o opublikowaniu kolejnych tysięcy stron dokumentów, dotyczących Epsteina. Departament napisał, że dokumenty zawierają „nieprawdziwe i żądne sensacji twierdzenia przeciwko prezydentowi Trumpowi, które zostały przekazane FBI tuż przed wyborami w 2020 r.”.

Żeby była jasność: twierdzenia te są bezpodstawne i fałszywe i gdyby były choć odrobinę wiarygodne, z pewnością byłyby już wykorzystane przeciwko prezydentowi Trumpowi

— dodano.

Adrian Siwek/PAP

