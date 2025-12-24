Zgromadzenie Narodowe, niższa izba parlamentu Francji, uchwaliła ustawę specjalną, przedłużającą zapisy tegorocznego budżetu na przyszły rok. Wcześniej parlamentarzyści nie zdołali dojść do konsensusu w sprawie ustawy budżetowej na 2026 rok. Teraz ustawa specjalna trafi pod obrady Senatu.
Za projektem ustawy zagłosowali wszyscy członkowie Zgromadzenia Narodowego, czyli 496 osób. Dokument zostanie przesłany do Senatu, którego głos pozwoli na jego definitywne przyjęcie.
Niepowodzenie prac komisji
19 grudnia parlament wydał komunikat, w którym poinformował o niepowodzeniu prac komisji, składającej się z przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego i Senatu.
Taki wynik był spodziewany ze względu na znaczne różnice między wersją projektu ustawy budżetowej po modyfikacjach w Senacie, gdzie znaczny wpływ ma prawica, a oczekiwaniami lewicowej opozycji w izbie niższej.
Specjalna ustawa
Ustawa specjalna ma przedłużyć założenia tegorocznego budżetu - tak, aby zapewnić funkcjonowanie państwa mimo braku ustawy budżetowej. W takiej samej sytuacji Francja znalazła się przed rokiem, za rządów poprzedniego premiera - Francois Bayrou. Dyskusje nad właściwym budżetem mają zostać wznowione w styczniu 2026 roku.
Kwestia uchwalenia budżetu jest największym wyzwaniem dla mniejszościowego rządu Lecornu, stale zagrożonego - tak jak poprzednie gabinety - wotum nieufności ze strony opozycji. Upadek rządu oznaczałby najprawdopodobniej przedterminowe wybory parlamentarne. Ponadto Francja potrzebuje budżetu, by opanować wymykający się spod kontroli deficyt budżetowy i dług publiczny.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749014-pat-ws-francuskiego-budzetu-przyjeto-ustawe-specjalna
