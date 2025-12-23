WIDEO

Thunberg zatrzymana w Londynie. Policja wyniosła ją na rękach! W tle akcja poparcia dla uczestników strajku głodowego

Greta Thunberg zatrzymana w Londynie. W tle demonstracja / autor: Fratria/X
Szwedzka aktywistka Greta Thunberg została aresztowana w centrum Londynu podczas akcji poparcia dla uczestników strajku głodowego z propalestyńskiej grupy Palestine Action. Policja podała, że Thunberg trzymała transparent z hasłem popierającym tę zdelegalizowaną w kraju organizację.

Służby poinformowały, że kobieta naruszyła artykuł 13 ustawy o terroryzmie z 2000 r.

Na nagraniu wideo udostępnionym przez grupę protestacyjną Prisoners for Palestine widać Thunberg trzymającą transparent z napisem „Popieram więźniów z Palestine Action. Sprzeciwiam się ludobójstwu” podczas demonstracji przed biurem Aspen Insurance w centrum Londynu.

Zdaniem protestujących ta firma ubezpieczeniowa świadczy usługi powiązanemu z Izraelem koncernowi zbrojeniowemu Elbit Systems.

Policja podała, że dwoje aktywistów oblało czerwoną farbą fasadę budynku, a także dokonało zniszczeń za pomocą ciężkich narzędzi. Te osoby również zostały zatrzymane.

Strajk głodowy aktywistów w więzieniu

Grupa siedmiu członków Palestine Action przebywa w areszcie tymczasowym i od 2 listopada prowadziła tam strajk głodowy. W ostatnich dniach trzy osoby zakończyły głodówkę z powodu pogorszenia się ich stanu zdrowia; cztery pozostałe kontynuują protest.

Wszystkie te osoby czekają na rozpoczęcie procesów w związku z domniemanymi przestępstwami związanymi z grupą Palestine Action, w tym włamań z użyciem przemocy i uszkodzenia mienia. Jak podała BBC, procesy rozpoczną się w 2026 i 2027 r.

Według stacji Sky News osoby prowadzące strajk głodowy domagają się m.in. zaprzestania działalności fabryk zbrojeniowych w Wielkiej Brytanii dostarczających broń Izraelowi, zniesienia zakazu działania Palestine Action, zaprzestania złego traktowania aresztowanych i natychmiastowego zwolnienia ich za kaucją.

Jak przekazała BBC, brytyjskie ministerstwo sprawiedliwości zakwestionowało już doniesienia o złym traktowaniu aresztowanych. Resort nie komentuje publicznie traktowania konkretnych osób.

Rząd zakazał działalności Palestine Action

W lipcu rząd zakazał działalności Palestine Action na mocy ustawy antyterrorystycznej, gdy aktywiści włamali się do bazy brytyjskich sił powietrznych (RAF) Brize Norton w Oxfordshire i uszkodzili dwa samoloty wojskowe. Od tego czasu w Londynie odbywały się liczne demonstracje zwolenników tej organizacji, podczas których dochodziło do masowych zatrzymań.

Thunberg była wśród 470 aktywistów, którzy na przełomie września i października zmierzali do Strefy Gazy 42 jachtami w ramach propalestyńskiej inicjatywy Globalna Flotylla Sumud. Aktywiści zamierzali dostarczyć pomoc humanitarną Palestyńczykom i, jak mówili, „przełamać izraelską blokadę”. Uczestnicy akcji zostali zatrzymani przez izraelskie służby przed dotarciem do celu i deportowani do swoich krajów.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

