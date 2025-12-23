Władze USA ogłosiły świąteczny „bonus” dla przebywających w kraju nielegalnie imigrantów, by zachęcić ich do deportacji. Jeśli do końca roku zgłoszą chęć opuszczenia USA, oprócz biletu na samolot dostaną 3 tys. dolarów.
W te święta amerykański podatnik hojnie, bo aż trzykrotnie, zwiększa zachętę dla nielegalnych imigrantów, by wyjechali dobrowolnie
— napisała Kristi Noem, minister bezpieczeństwa krajowego.
„Go Ho Ho Home na Boże Narodzenie”
Jak przekazała, do końca roku cudzoziemcy, którzy poddadzą się tzw. samodzielnej deportacji przy wykorzystaniu specjalnej aplikacji, mogą otrzymać 3 tys. dolarów na wyjazd. Oprócz tego władze oferują bilet na samolot.
Nielegalni cudzoziemcy powinni skorzystać z tego prezentu i samodzielnie się deportować, bo jeśli tego nie zrobią, znajdziemy ich, aresztujemy i nie powrócą do USA
— dodała Noem.
Minister powiadomiła w oświadczeniu na stronie internetowej kierowanego przez nią resortu, że od stycznia 2025 roku 1,9 mln imigrantów przebywających w USA nielegalnie „dobrowolnie” poddało się deportacji.
W te święta samodzielna deportacja (…) - to najlepszy prezent, jaki nielegalny imigrant może sprawić sobie i swojej rodzinie. To szybki, darmowy i łatwy proces (…)
— zachęca resort.
