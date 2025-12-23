Rząd prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro wezwał kraje Ameryki Łacińskiej i Organizację Narodów Zjednoczonych do „zbadania i potępienia działań”, które „uważa za agresję USA wobec Wenezueli”. Władze w Caracas określiły tymi słowami blokadę wenezuelskich tankowców na Morzu Karaibskim.
Komunikat o tej treści przekazał wenezuelski minister spraw zagranicznych Yvan Gil za pośrednictwem państwowej stacji telewizyjnej VTV.
Jeśli przywódca Wenezueli Nicolas Maduro będzie zgrywać twardziela, to zrobi to po raz ostatni
— ostrzegł prezydent USA Donald Trump.
„Maduro może robić, co chce”
Powiedział też, że prezydent Kolumbii Gustavo Petro powinien uważać i zamknąć zakłady produkujące kokainę.
(Maduro) może robić, co chce. Mamy sformowaną ogromną armadę, największą w historii, na pewno największą w Ameryce Południowej. Może robić, co chce. Jeśli będzie chciał coś zrobić, jeśli będzie zgrywać twardziela, zrobi to po raz ostatni
— powiedział Trump dziennikarzom na Florydzie.
Trump, który nie uznaje Maduro za prawowitego przywódcę Wenezueli, powiadomił też, że USA zatrzymają, sprzedadzą albo wykorzystają jako rezerwę strategiczną ropę, skonfiskowaną z tankowca przejętego u wybrzeży Wenezueli. Zapowiedział również, że USA zatrzymają u siebie przejęte tankowce. Ponownie ostrzegł, że amerykańskie siły wkrótce rozpoczną operację przeciwko przemytnikom narkotyków na lądzie.
USA oskarżają przywódcę Wenezueli o to, że kieruje kartelem narkotykowym i dokonują od kilku tygodni uderzeń w łodzie, które - według amerykańskich służb - transportują narkotyki do Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA ogłosił też „blokadę” objętych sankcjami tankowców, wpływających do portów Wenezueli i wypływających z nich.
Waszyngton uznaje reżim Maduro za „zagraniczną organizację terrorystyczną”.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
