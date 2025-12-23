WIDEO

W Arabii Saudyjskiej spadł... śnieg! Wszyscy, w tym wielbłądy, ze zdumieniem przyglądają się terenom pokrytym białym puchem

Zdjęcie ilustracyjne; Śnieg / autor: PAP/EPA/PEDRO SARMENTO COSTA/X
Zdjęcie ilustracyjne; Śnieg / autor: PAP/EPA/PEDRO SARMENTO COSTA/X

W Tabuk, górzystym regionie na północnym zachodzie Arabii Saudyjskiej, spadł śnieg” - poinformował dziennik „Gulf News”.

Śnieg rzadko pada w Arabii Saudyjskiej poza najwyższymi szczytami na północy kraju, m.in. Dżabal al-Lauz (Górą Migdałową), o wysokości dorównującej tatrzańskim Rysom. Tym razem opady wystąpiły też jednak w niżej położonych regionach.

Oszronione kaktusy i wielbłądy

W serwisach społecznościowych pojawiły się zdjęcia oszronionych kaktusów i wielbłądów, które ze zdumieniem przyglądają się terenom pokrytym śniegiem.

Na obszarach wyżynnych temperatura osiągnęła minus 4 stopni Celsjusza.

W wielu miejscach królestwa spodziewane są opady deszczu

— poinformował „Gulf News”.

Jak wygląda sytuacja w ZEA?

W sąsiednich Zjednoczonych Emiratach Arabskich media ostrzegły, by turyści, wybierający się na wycieczki, nie rozbijali obozowisk w wadi - skalnych wąwozach na terenach górskich.

W przypadku ulew mogą one zostać błyskawicznie zalane

— ostrzegł „Khaleej Times”.

Media uprzedziły, że zamknięto dostęp do góry Dżabal al-Dżajs, położonej przy granicy z Omanem.

W obliczu intensywnych opadów niezbędna jest kontrola bezpieczeństwa na drogach i w punktach turystycznych

— przekazały władze lokalne.

Dżabal al-Dżajs, najwyższa góra ZEA, znana jest z najdłuższej na świecie tyrolki, liczącej 2,8 km.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

