„W Tabuk, górzystym regionie na północnym zachodzie Arabii Saudyjskiej, spadł śnieg” - poinformował dziennik „Gulf News”.
Śnieg rzadko pada w Arabii Saudyjskiej poza najwyższymi szczytami na północy kraju, m.in. Dżabal al-Lauz (Górą Migdałową), o wysokości dorównującej tatrzańskim Rysom. Tym razem opady wystąpiły też jednak w niżej położonych regionach.
Oszronione kaktusy i wielbłądy
W serwisach społecznościowych pojawiły się zdjęcia oszronionych kaktusów i wielbłądów, które ze zdumieniem przyglądają się terenom pokrytym śniegiem.
Na obszarach wyżynnych temperatura osiągnęła minus 4 stopni Celsjusza.
W wielu miejscach królestwa spodziewane są opady deszczu
— poinformował „Gulf News”.
Jak wygląda sytuacja w ZEA?
W sąsiednich Zjednoczonych Emiratach Arabskich media ostrzegły, by turyści, wybierający się na wycieczki, nie rozbijali obozowisk w wadi - skalnych wąwozach na terenach górskich.
W przypadku ulew mogą one zostać błyskawicznie zalane
— ostrzegł „Khaleej Times”.
Media uprzedziły, że zamknięto dostęp do góry Dżabal al-Dżajs, położonej przy granicy z Omanem.
W obliczu intensywnych opadów niezbędna jest kontrola bezpieczeństwa na drogach i w punktach turystycznych
— przekazały władze lokalne.
Dżabal al-Dżajs, najwyższa góra ZEA, znana jest z najdłuższej na świecie tyrolki, liczącej 2,8 km.
CZYTAJ WIĘCEJ: Amerykańskie miasto sparaliżowane śnieżycą! Odwołano ponad tysiąc lotów, a służby drogowe nie nadążają z odśnieżaniem
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/748964-na-polnocnym-zachodzie-arabii-saudyjskiej-spadl-snieg
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.