W Elektrowni Jądrowej Forsmark w Szwecji czasowo wyłączono z powodu awarii reaktor Forsmark 1 - poinformowały w nocy szwedzkie media, powołując się na operatora elektrowni, firmę Vattenfall. Trwają prace nad usunięciem awarii.
Firma Vattenfall podaje na swej stronie internetowej, że w ubiegłym tygodniu zakończyły się prace konserwacyjne tego reaktora.
W Szwecji działają obecnie trzy elektrownie jądrowe, w sumie sześć reaktorów: trzy w elektrowni Forsmark, dwa w Oskarshamn i jeden w elektrowni Ringhals. Razem odpowiadają one za około 30 procent szwedzkiej produkcji energii elektrycznej. Reaktor Forsmark 1, położony około 130 kilometrów na północ od stolicy kraju, Sztokholmu, został oddany do użytku w 1980 roku.
Znaczenie energetyki jądrowej
Agencja dpa piszę, że szwedzki rząd uważa energetykę jądrową za kluczowy element na drodze do bardziej przyjaznej dla klimatu przyszłości.
PAP/Tomasz Karpowicz
