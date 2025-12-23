Awaria reaktora w Elektrowni Jądrowej Forsmark w Szwecji! Firma Vattenfall: W ubiegłym tygodniu zakończyły się prace konserwacyjne

Elektrownia Jądrowa Forsmark w Szwecji / autor: robin-root, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons
W Elektrowni Jądrowej Forsmark w Szwecji czasowo wyłączono z powodu awarii reaktor Forsmark 1 - poinformowały w nocy szwedzkie media, powołując się na operatora elektrowni, firmę Vattenfall. Trwają prace nad usunięciem awarii.

Firma Vattenfall podaje na swej stronie internetowej, że w ubiegłym tygodniu zakończyły się prace konserwacyjne tego reaktora.

W Szwecji działają obecnie trzy elektrownie jądrowe, w sumie sześć reaktorów: trzy w elektrowni Forsmark, dwa w Oskarshamn i jeden w elektrowni Ringhals. Razem odpowiadają one za około 30 procent szwedzkiej produkcji energii elektrycznej. Reaktor Forsmark 1, położony około 130 kilometrów na północ od stolicy kraju, Sztokholmu, został oddany do użytku w 1980 roku.

Znaczenie energetyki jądrowej

Agencja dpa piszę, że szwedzki rząd uważa energetykę jądrową za kluczowy element na drodze do bardziej przyjaznej dla klimatu przyszłości.

