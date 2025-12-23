Trump mówi wprost: Musimy mieć Grenlandię! Chodzi o bezpieczeństwo narodowe. Wzdłuż wybrzeża są wszędzie rosyjskie i chińskie statki

Nuuk - stolica Grenlandii / autor: David Stanley from Nanaimo, Canada, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons
Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone potrzebują Grenlandii ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Musimy mieć Grenlandię - powiedział Trump dziennikarzom na Florydzie. Grenlandia jest terytorium autonomicznym Danii.

W niedzielę Trump ogłosił, że mianował Jeffa Landry’ego, republikańskiego gubernatora Luizjany, wysłannikiem USA ds. Grenlandii.

Nie dzwoniłem do niego, on zadzwonił do mnie, jest bardzo proaktywny, to wspaniały facet (…)

— przekazał Trump.

Dodał, że USA potrzebują Grenlandii ze względu na „ochronę kraju”.

Mają bardzo mało ludności… Nie wiem. Mówi się o Danii. Ale Dania nie wydaje żadnych pieniędzy, nie mają żadnej ochrony militarnej. Mówi się, że Dania była tam 300 lat temu czy jakoś tak z łodzią, cóż jestem przekonany, że my też tam byliśmy z łodziami

— kontynuował prezydent USA.

Będziemy więc musieli to wszystko rozwiązać. (…) Potrzebujemy Grenlandii ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Nie ze względu na minerały. Mamy wiele złóż minerałów i ropy i wszystkiego. Mamy więcej ropy niż jakikolwiek inny kraj na świecie. (…) Jeśli spojrzy się na Grenlandię, wzdłuż wybrzeża są wszędzie rosyjskie i chińskie statki. Potrzebujemy jej ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Musimy ją mieć

— oznajmił Trump.

Grenlandia to duża sprawa

— podsumował.

Wezwanie ambasadora USA

Szef duńskiej dyplomacji Lars Lokke Rasmussen zapowiedział, że MSZ tego kraju wezwie ambasadora USA w związku z mianowaniem przez Trumpa specjalnego wysłannika ds. Grenlandii. Skrytykował również wpis na platformie społecznościowej Landry’ego, który napisał, że jego zadaniem będzie „włączenie Grenlandii do USA”.

W grudniu mija rok od pierwszych wypowiedzi Trumpa, wówczas jeszcze prezydenta elekta, o konieczności przejęcia wyspy przez USA. Od tego czasu doszło do kryzysu w stosunkach dyplomatycznych między USA a rządem w Kopenhadze, a także do antyamerykańskich protestów na Grenlandii.

PAP/Tomasz Karpowicz

