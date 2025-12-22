Trwa 1399. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Wtorek, 23 grudnia 2025 r.
00:05. Rosjanie porwali 52 cywilów i wzięli do niewoli 13 żołnierzy w obwodzie sumskim
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w poniedziałek, że wojska rosyjskie porwały 52 cywilów i wzięły do niewoli 13 żołnierzy we wsi Hrabowske w obwodzie sumskim na północy Ukrainy. Wśród uprowadzonych są dzieci. Rosjanie weszli do tej miejscowości w nocy z piątku na sobotę.
Tam na granicy z Rosją jest nasza wieś. Jest ona na terytorium Ukrainy, częściowo i na terytorium Rosji. Pozostawały w niej 52 osoby, obywatele Ukrainy, którzy się nie ewakuowali. (…) Myślę, że oni nie oczekiwali, że ruscy wojskowi ich zabiorą
— powiedział Zełenski.
Dodał, że siły ukraińskie mogły ostrzelać Rosjan z artylerii albo zaatakować dronami, ale nie zrobiły tego, ponieważ nie chciano, żeby ucierpieli cywile.
Ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec powiadomił, że skontaktował się z Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem i swoim rosyjskim odpowiednikiem, aby uzyskać informacje o stanie uprowadzonych cywilów i zaapelować o ich natychmiastowy powrót.
00:01 Zełenski ostrzega przed zmasowanymi atakami Rosjan podczas świąt
Prezydent Wołodymyr Zełenski spodziewa się zmasowanych uderzeń Rosji na Ukrainę podczas nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. „To leży w naturze Rosjan, żeby takie ataki przeprowadzać właśnie w święta” - powiedział w poniedziałek ukraiński przywódca podczas spotkania z dyplomatami.
Dodał, że sytuacja jest trudna z powodu braku systemów obrony powietrznej.
W swoim przesłaniu wideo, opublikowanym w poniedziałek późnym wieczorem, Zełenski poinformował również, że we wtorek spodziewa się powrotu swojego zespołu negocjacyjnego po rozmowach ze specjalnym wysłannikiem USA Steve’em Witkoffem w Miami na Florydzie.
Witkoff określił odrębne rozmowy z delegacjami Ukrainy i Rosji jako „konstruktywne”.
