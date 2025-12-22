ZDJĘCIA

Tragedia na paradzie świateł w Holandii. Kierowca wjechał w grupę widzów. Dziewięć osób zostało rannych, w tym trzy ciężko

W Nunspeet w prowincji Geldria dzisiaj wieczorem podczas parady świateł kierowca wjechał samochodem w grupę widzów stojących przy trasie przejazdu. Dziewięć osób zostało rannych, w tym trzy ciężko. Policja nie zakłada na razie celowego działania - poinformował nadawca publiczny NOS.

Do zdarzenia doszło około godz. 18.45 na Elburgerweg, gdzie zgromadziła się publiczność obserwująca coroczną paradę pojazdów ozdobionych świątecznymi światłami. Jeden z kierowców stracił panowanie nad samochodem i wjechał w ludzi stojących przy drodze.

Służby ratunkowe natychmiast ogłosiły alarm Grip-1, co oznacza skoordynowaną akcję wielu jednostek. Na miejscu pracowały liczne zespoły pogotowia, straż pożarna, policja oraz kilka śmigłowców ratunkowych. Ranni zostali przewiezieni do szpitali.

Parada została przerwana, a trasa zamknięta. Policja poinformowała, że na obecnym etapie śledztwa nie ma przesłanek wskazujących na działanie umyślne. Okoliczności zdarzenia są nadal badane.

