Putin mamiony wizją zwycięstwa przez wojskowych? Ma nie słuchać głosów rozsądku, które alarmują o fatalnym stanie rosyjskiej gospodarki

Władimir Putin (na zdjęciu) ma zbyt wierzyć w wizję zwycięstw w wojnie z Ukrainą, jaką przekazują dowódcy wojskowi. Ma nie słuchać doradców, którzy alarmują o fatalnym stanie rosyjskiej gospodarki / autor: PAP/EPA/ALEXEI DANICHEV /SPUTNIK / KREMLIN POOL / POOL MANDATORY CREDIT
Władimir Putin ma podejmować kluczowe decyzje dotyczące wojny na Ukrainie w oparciu o zniekształcone raporty wojskowe, które przedstawiają konflikt w nadmiernie optymistycznym świetle. Dowódcy mają utwierdzać go w przekonaniu, że Rosja zmierza ku zwycięstwu - pisze „Financial Times”, powołując się na źródła na Zachodzie.

W ocenie informatorów „FT” rosyjscy dowódcy oraz służby bezpieczeństwa regularnie przekazują Putinowi informacje, w których zawyżana jest liczba poległych ukraińskich żołnierzy, a także podkreślana jest, niezgodnie z prawdą, przewaga Rosji pod względem zasobów wojskowych.

Choć Putin regularnie spotyka się z zaufanymi osobami, które tłumaczą mu, że wojna stała się coraz większym obciążeniem dla podupadającej gospodarki Rosji, to nadmiernie idealistyczny obraz, przedstawiany na odprawach wojskowych, utwierdza go w przekonaniu, że może wygrać wojnę

— czytamy na łamach brytyjskiej gazety.

Według źródeł, na które powołał się „FT”, decyzja o kontynuowaniu przez Putina ataków na Ukrainę, mimo „pozornie korzystnych warunków planu pokojowego, zaproponowanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa, (…) została podjęta w wyniku błędnych informacji docierających na Kreml”.

Putin otrzymuje fałszywe dane?

„FT” podał informację za niezależnym rosyjskim serwisem informacyjnym Faridaily, który poinformował, że Putin od października brał udział w sześciu publicznych briefingach na temat sytuacji na froncie. To najwięcej od początku wojny. Portal zauważył, że na trzech z nich pojawił się w mundurze wojskowym.

Gazeta przywołała także wypowiedź Putina z zeszłego tygodnia, kiedy podczas trwającej cztery i pół godziny konferencji prasowej przywódca po raz kolejny podkreślił, że jego wojska mają przewagę nad stroną ukraińską.

Cytowany przez „FT” ekspert Keir Giles z brytyjskiego think tanku Chatham House powiedział, że ta „samonapędzająca się pętla dezinformacji” ma bezpośrednie konsekwencje operacyjne. Jako najbardziej wymowny przykład dziennik przywołał zapowiedź Putina z lutego 2022 r., że pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę zakończy się w ciągu kilku dni, a zamiast tego konflikt trwa od prawie czterech lat.

Adam Bąkowski/PAP

