Nagle zmarł białoruski dziennikarz Mikita Mielkaziorau. Współpracował z TV Biełsat. Przebywał na emigracji w Polsce

Nagle zmarł białoruski dziennikarz i opozycjonista Mikita Mielkaziorau, który przebywał na emigracji w Polsce.
Nagle zmarł białoruski dziennikarz i opozycjonista Mikita Mielkaziorau, który przebywał na emigracji w Polsce. / autor: Fratria/X

W nocy z soboty na niedzielę zmarł białoruski dziennikarz i opozycjonista Mikita Mielkaziorau, który przebywał na emigracji w Polsce – poinformowały opozycyjne białoruskie portale Nasza Niwa i Radio Swaboda. Miał 37 lat. Przyczyna jego śmierci na razie nie jest znana.

Jak wynika z relacji bliskich Mielkazioraua, w sobotę wieczorem opozycjonista narzekał na złe samopoczucie, a następnie stracił przytomność. Został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł w nocy z soboty na niedzielę.

Wyrazy współczucia w związku ze śmiercią dziennikarza wyrazili m.in. liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska oraz wiceprzewodniczący białoruskiego opozycyjnego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Paweł Łatuszka.

Grożono mu

Mielkaziorau zaczynał karierę jako dziennikarz sportowy, a następnie pracował dla portalu internetowego Onliner. W ostatnich latach prowadził m.in. kanał na platformie Youtube pod nazwą Życie Maliny, gdzie od 2020 r. publikował wywiady z białoruskimi politykami i celebrytami. Był także współautorem podcastu historycznego „Zahlianie sonca”. Współpracował także z TV Biełsat, gdzie współprowadził program “Mowa nanowa”.

W sobotę w Warszawie zmarł nasz kolega - białoruski dziennikarz i vloger Mikita Miełkaziorau, autor i współautor projektów “Życcio-malina”, “Zahlanie sonca” i podcastu “Nieszta budzie” oraz współprowadzący programu “Mowa nanowa” w Biełsacie.

Mikita popularyzował użycie języka białoruskiego, wspierał też informacyjnie białoruskich ochotników, w 2023 roku odwiedził żołnierzy Pułku Kalinowskiego.

Dziennikarz zdążył uczestniczyć nagraniach noworocznego koncertu Telewizji Biełsat. Dla upamiętnienia Mikity, program zostanie wyemitowany z jego udziałem

— czytamy na profilu TV Biełsat w mediach społecznościowych.

Najpierw groźby, teraz — śmierć. Kolejny głośny głos białoruskiej opozycji na emigracji zamilkł na zawsze

W Polsce nagle zmarł Nikita Mielkozierow — jeden z najbardziej znanych białoruskich opozycyjnych blogerów, prowadzący „Żyźń-malina”.

W nocy z soboty na niedzielę 37-letni dziennikarz nagle źle się poczuł. Dokładną przyczynę śmierci ustali sekcja zwłok, ale kontekst już teraz jest alarmujący. Wcześniej w państwowej telewizji Mielkozierowowi publicznie grożono zabójstwem.

Kirył Kazakow, białoruski propagandysta:

„Dla takich ludzi jak Nikita Mielkozierow, moim zdaniem, należałoby wprowadzać indywidualnie stan wojenny i sąd-trójkę — rozstrzelać na miejscu […] W zasadzie jestem gotów zostać jednym z członków tej trójki, żeby tę kreaturę usunąć z tego świata”.

I to nie jest odosobniony przypadek. W ciągu ostatniego roku w kręgach białoruskiej opozycji w tajemniczych okolicznościach zniknęli rzeczniczka Rady Koordynacyjnej Anżelika Mielnikowa oraz polityk Anatol Kotoŭ. Do dziś nie ma odpowiedzi

— czytamy we wpisie serwisu Nexta Polska na X.

Robert Knap/PAP

