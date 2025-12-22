WIDEO I ZDJĘCIA

Rosyjski generał zginął w zamachu bombowym w Moskwie! Był odpowiedzialny za system szkolenia rosyjskiej armii

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Generał major Fanił Sarwarow, odpowiedzialny za system szkolenia rosyjskiej armii, zginął dzisiaj rano na skutek wybuchu improwizowanego ładunku wybuchowego, ukrytego w samochodzie, którym jechał wojskowy – poinformował rosyjski Komitet Śledczy, cytowany przez agencję Reutera.

Kierujący pojazdem Sarwarow został ciężko ranny i zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Sarwarow pełnił funkcję naczelnika Zarządu ds. Przygotowania Wojskowego w ministerstwie obrony Rosji. Wcześniej brał udział w konfliktach zbrojnych w Osetii i Inguszetii, Czeczenii oraz Syrii.

autor: PAP/EPA

kk/PAP

