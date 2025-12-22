Generał major Fanił Sarwarow, odpowiedzialny za system szkolenia rosyjskiej armii, zginął dzisiaj rano na skutek wybuchu improwizowanego ładunku wybuchowego, ukrytego w samochodzie, którym jechał wojskowy – poinformował rosyjski Komitet Śledczy, cytowany przez agencję Reutera.
Kierujący pojazdem Sarwarow został ciężko ranny i zmarł po przewiezieniu do szpitala.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/748849-rosyjski-general-zginal-w-zamachu-bombowym-w-moskwie
