Władimir Putin będzie dalej zdobywać Donbas siłą, dopóki nie zwiększymy nacisków na Rosję - ocenił wpływowy amerykański senator Lindsey Graham. Jeśli Putin odrzuci wysiłki na rzecz pokoju, postawiłbym wszystko na jedną kartę - dodał Republikanin.
Graham powiedział, że uczestnicy negocjacji „przeceniają” chęć Władimira Putina zakończenia wojny.
Poczyniliśmy ogromny postęp między Ukrainą, Europą i USA, by wypracować propozycję, która zakończyłaby wojnę. Nie wyrzucimy z Ukrainy wszystkich Rosjan, rozumiem to. Ale chcę porozumienia, które zapobiegłoby trzeciej inwazji
— dodał w rozmowie z telewizją NBC News.
Chcę europejskich żołnierzy na miejscu, by zapewnić, że nie dojdzie do trzeciej inwazji. Chcę, byśmy dali Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa, by zapewnić, że nie będzie trzeciej inwazji
— kontynuował senator.
Myślę, że Putin będzie nadal zdobywać Donbas siłą, dopóki nie zwiększymy nacisków
— dodał.
Republikanin opowiedział się za tym, by nadal angażować w proces pokojowy Rosję, by „zwabić Putina do stołu pokojowego”.
„Jeśli Putin powie nie…”
Wyraził nadzieję, że prezydent USA Donald Trump podpisze ustawę, której jest współautorem. Przewiduje ona nałożenie ceł na kraje takie jak Chiny, kupujące tanią ropę z Rosji.
Trump mógłby też uznać Rosję za kraj będący sponsorem terroryzmu w związku z uprowadzeniem 20 tys. ukraińskich dzieci
— kontynuował polityk.
I, co najważniejsze, zająć statki, które transportują objętą sankcjami rosyjską ropę, tak jak to się dzieje w przypadku Wenezueli
— dodał.
Jeśli Putin powie nie, musimy drastycznie zmienić zasady gry, w tym przekazać Ukrainie pociski Tomahawk, by uderzyć w zakłady produkujące drony i rakiety w Rosji. Postawiłbym wszystko na jedną kartę, gdyby Putin powiedział nie
— oświadczył wpływowy senator.
