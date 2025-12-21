NA ŻYWO

RELACJA. 1398. dzień wojny. Rozmowy delegacji Ukrainy i USA na Florydzie. Wydano wspólne oświadczenie

Trwa 1398. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Poniedziałek, 22 grudnia 2025 r.

00:01. Rozmowy delegacji Ukrainy i USA na Florydzie „produktywne i konstruktywne”

W ciągu ostatnich trzech dni ukraińska delegacja przeprowadziła na Florydzie serię „produktywnych i konstruktywnych” spotkań z partnerami amerykańskimi i europejskimi - napisano we wspólnym oświadczeniu opublikowanym w niedzielę.

Oświadczenie tej samej treści opublikowali na platformach społecznościowych specjalny wysłannik USA Steve Witkoff i główny ukraiński negocjator Rustem Umierow.

W skład ukraińskiej delegacji - oprócz sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Umierowa - wchodził szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych gen. Andrij Hnatow. Stronę amerykańską reprezentowali Witkoff, Jared Kushner i przedstawiciel Białego Domu Josh Gruenbaum.

Kluczowi doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego z Europy dołączyli do rozmów, by uzgodnić wspólne podejście strategiczne między Ukrainą, USA i Europą - przekazano.

W komunikacie napisano też, że oddzielne „konstruktywne” spotkanie przeprowadzono w formacie USA-Ukraina. Było poświęcone pracy nad czterema dokumentami. Rozmowy dotyczyły dalszego opracowywania 20-punktowego planu pokojowego, uzgodnienia stanowisk w sprawie wielostronnych ram gwarancji bezpieczeństwa i amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz dalszych prac nad planem dotyczącym gospodarki i rozwoju.

Jak dodano, szczególną uwagę poświęcono ramom czasowym i kolejności kolejnych kroków.

Zaznaczono też, że Ukraina pozostaje w pełni zaangażowana w osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju.

Naszym wspólnym priorytetem jest zatrzymanie zabijania, zapewnienie zagwarantowanego bezpieczeństwa i stworzenie warunków dla odbudowy, stabilności i długotrwałego rozwoju Ukrainy

— czytamy w oświadczeniu.

Pokój nie może być tylko zatrzymaniem działań zbrojnych, lecz musi być też godną podstawą dla stabilnej przyszłości

— głosi dokument.

Napisano w nim też, że Ukraina docenia przewodnictwo USA i amerykańskie wsparcie oraz bliską koordynację z partnerami podczas następnych etapów tego procesu.

Amerykańska delegacja na Florydzie w sobotę rozpoczęła również rozmowy ze stroną rosyjską, którą reprezentuje wysłannik Władimira Putina Kiriłł Dmitrijew. Doradca przywódcy Rosji Jurij Uszakow poinformował w niedzielę, że Putin w poniedziałek będzie oczekiwać od Dmitrijewa sprawozdania z rozmów na Florydzie.

red/PAP/Facebook/X

