Niemieccy handlowcy są niezadowoleni z wyników sprzedaży w sezonie świątecznym. Problemem jest wyraźna powściągliwość zakupowa konsumentów.
Z danych Niemieckiego Stowarzyszenia Handlu Detalicznego (HDE) wynika, że aż 62 procent sprzedawców ocenia obroty z ostatnich dni jako niezadowalające. 23 procent wyraża natomiast zadowolenie. Reszta nie ma zdania. Badanie przeprowadzono wśród około 300 przedsiębiorstw.
Główny dyrektor wykonawczy HDE, Stefan Genth zwrócił uwagę, że niemieckie przedsiębiorstwa borykają się z niskim poziomem obrotów oraz wyraźną powściągliwością konsumentów.
Ostatnie dni przed Wigilią
Branża wciąż łudzi się, że obroty wzrosną w ostatnich dniach przed Wigilią oraz w okresie międzyświątecznym.
HDE wskazało, że nieco lepsze wyniki sprzedaży były obserwowane w sobotę przed czwartą niedzielą Adwentu. Miały one miejsce w centrach miast, na przedmieściach i w lokalnych centrach dzielnicowych.
Z wyników najbardziej zadowoleni byli sprzedawcy zabawek, książek, ale nawet oni nie mieli przesadnych powodów do optymizmu. W badaniu wykazano, że aż 71 procent odnotowało mniejszą liczbę klientów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
