Sieć obiegło nagranie, na którym widać, jak podejrzany o kradzież sklepową Shane Newman próbuje zastrzelić policjanta z bliskiej odległości w sklepie Walmart. Jego broń jednak nie zadziała. Chwilę później został on powstrzymany przez pracownika ochrony sklepu.
Do zdarzenia doszło w mieście Canton w amerykańskim stanie Ohio. Shane Newman i Katerina Jeffrey zostali zatrzymani pod zarzutem kradzieży towarów ze sklepu.
Próba zastrzelenia policjanta
Para została zabrana do pokoju ochrony, gdzie byli przesłuchiwani przez funkcjonariusza policji.
W pewnym momencie Newman nagle wyciągnął broń i próbował zastrzelić funkcjonariusza policji. Na nagraniu zamieszczonym w sieci słychać kliknięcie, co oznacza, że mężczyzna prawdopodobnie nacisnął na spust, ale broń z jakiegoś powodu nie wystrzeliła.
Wyciągnął broń, wycelował ją w moją głowę i nacisnął spust
— relacjonował funkcjonariusz policji.
Interwencja
Chwilę potem doszło do bohaterskiej reakcji pracownika ochrony sklepu, który rzucił się na Newmana. Sekundy później do akcji włączył się policjant, który szybko rozprawił się z agresorem. Jak wskazał, nie użył broni, ponieważ bał się, że może ranić interweniującego ochroniarza.
Zeznał on ponadto, że kilka sekund przed atakiem został powiadomiony, że wobec Newmana został wydany nakaz aresztowania i został w nim on sklasyfikowany jako „uzbrojony i niebezpieczny”.
Napastnik został oskarżony o usiłowanie zabójstwa i napaść na funkcjonariusza policji. Katerina Jeffrey usłyszała zarzuty współudziału w napadzie i posiadanie broni.
Zanim doszło do zamieszek, policjant zapytał Newmana, czy ma przy sobie coś w ramach przeszukania. Newman powiedział, że miał przy sobie tylko telefon komórkowy, a następnie dobrowolnie oddał mu z kieszeni mały pojemnik, który według śledczych zawierał nielegalne narkotyki
— przekazał Fox News 8.
ZOBACZ NAGRANIE:
