Shane Newman próbował zastrzelić funkcjonariusza policji. Doszło do brawurowej interwencji ochroniarza sklepu. / autor: WeaponizingArchitecture, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Shane Newman próbował zastrzelić funkcjonariusza policji. Doszło do brawurowej interwencji ochroniarza sklepu. / autor: WeaponizingArchitecture, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Sieć obiegło nagranie, na którym widać, jak podejrzany o kradzież sklepową Shane Newman próbuje zastrzelić policjanta z bliskiej odległości w sklepie Walmart. Jego broń jednak nie zadziała. Chwilę później został on powstrzymany przez pracownika ochrony sklepu.

Do zdarzenia doszło w mieście Canton w amerykańskim stanie Ohio. Shane Newman i Katerina Jeffrey zostali zatrzymani pod zarzutem kradzieży towarów ze sklepu.

Próba zastrzelenia policjanta

Para została zabrana do pokoju ochrony, gdzie byli przesłuchiwani przez funkcjonariusza policji.

W pewnym momencie Newman nagle wyciągnął broń i próbował zastrzelić funkcjonariusza policji. Na nagraniu zamieszczonym w sieci słychać kliknięcie, co oznacza, że mężczyzna prawdopodobnie nacisnął na spust, ale broń z jakiegoś powodu nie wystrzeliła.

Wyciągnął broń, wycelował ją w moją głowę i nacisnął spust

— relacjonował funkcjonariusz policji.

Interwencja

Chwilę potem doszło do bohaterskiej reakcji pracownika ochrony sklepu, który rzucił się na Newmana. Sekundy później do akcji włączył się policjant, który szybko rozprawił się z agresorem. Jak wskazał, nie użył broni, ponieważ bał się, że może ranić interweniującego ochroniarza.

Zeznał on ponadto, że kilka sekund przed atakiem został powiadomiony, że wobec Newmana został wydany nakaz aresztowania i został w nim on sklasyfikowany jako „uzbrojony i niebezpieczny”.

Napastnik został oskarżony o usiłowanie zabójstwa i napaść na funkcjonariusza policji. Katerina Jeffrey usłyszała zarzuty współudziału w napadzie i posiadanie broni.

Zanim doszło do zamieszek, policjant zapytał Newmana, czy ma przy sobie coś w ramach przeszukania. Newman powiedział, że miał przy sobie tylko telefon komórkowy, a następnie dobrowolnie oddał mu z kieszeni mały pojemnik, który według śledczych zawierał nielegalne narkotyki

— przekazał Fox News 8.

ZOBACZ NAGRANIE:

Adrian Siwek/Fox News

