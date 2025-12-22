Burmistrz Wenecji wprowadził nowe zakazy na Wigilię. Chodzi o muzykę w pobliżu kościołów czy odpalanie materiałów pirotechnicznych

Wenecja
Burmistrz Wenecji Luigi Brugnaro wprowadził zakaz muzyki w pobliżu kościołów w wigilijną noc. Na mocy rozporządzenia nie można jej wykonywać na żywo ani odtwarzać w lokalach w odległości mniejszej niż 500 metrów od budynków kościelnych.

Zakaz wejdzie w życie w Wigilię o godzinie 22.00, gdy w wielu kościołach będą trwać lub rozpoczynać się pasterki i będzie obowiązywał do 6.00 w Boże Narodzenie.

W rozporządzeniu dotyczącym porządku, bezpieczeństwa i spokoju w Wenecji zapisano, że zabronione jest w tym czasie organizowanie wszelkich imprez muzycznych oraz używanie sprzętu nagłaśniającego, również wewnątrz lokali publicznych, jeśli znajdują się w odległości mniejszej niż pół kilometra od kościoła.

Zakaz odpalania materiałów pirotechnicznych

W tym samym czasie obowiązywać będzie też zakaz wykorzystywania urządzeń do nalewania napojów w koncesjonowanych ogródkach barowych i restauracyjnych, prowadzenia obwoźnej sprzedaży żywności i odpalania materiałów pirotechnicznych w odległości mniejszej niż 500 metrów od miejsc kultu.

Ponadto burmistrz zarządził, że sklepy z artykułami spożywczymi mają zostać zamknięte w Wigilię o godzinie 22.00 i mogą wznowić działalność następnego dnia o 6 rano.

Jak wyjaśniono w dokumencie, cytowanym przez lokalne media, kroki te mają zapobiec zakłócaniu spokoju mieszkańców, między innymi w rezultacie „imprez rozrywkowych niezgodnych ze świętością nocy 24 grudnia”.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

