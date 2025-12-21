Jeśli nie będzie Fideszu, będzie wojna i wielkie masy imigrantów - ostrzegł podczas spotkania z wyborcami w Segedynie węgierski premier Viktor Orban. Wybory parlamentarne na Węgrzech mają się planowo odbyć w kwietniu; większość niezależnych sondaży wskazuję na przewagę opozycyjnej TISZY.
Jeśli nie będzie Fideszu, będzie wojna, będą masy imigrantów, ale nie będzie miejsc pracy i przyrostu naturalnego. Jeśli nie ma Fideszu, nie ma bezpiecznej emerytury, ulg podatkowych dla dzieci, pierwszego domu dla młodych
– powiedział Orban do zgromadzonych na południu Węgier wyborców.
Węgierski premier i jego ugrupowanie organizują tzw. „antywojenne wiece” w kolejnych miastach kraju, spotykając się ze swoimi zwolennikami.
Wojna na Ukrainie
Orban w swoim wystąpieniu zwrócił też uwagę na wojnę na Ukrainie, podkreślając, że Węgry mają żywotny interes w stabilności tego kraju.
Stabilna Ukraina leży w naszym interesie. Udzielamy pomocy, chociaż boli to, że część z niej jest rozkradana, ale robimy to, co musimy. Wojna nie wzmacnia Ukrainy, lecz ją niszczy. Tylko pokój może uczynić Ukrainę silną
— zaznaczył węgierski przywódca.
Podkreślając konieczność wspierania wysiłków pokojowych USA pod wodzą Donalda Trumpa powiedział, że „pokój jest tańszy niż wojna”.
Po spotkaniu z wyborcami Orban powtórzył na portalu X, że „upadek Ukrainy byłby katastrofą dla Węgier”.
Wojna osłabia Ukrainę z dnia na dzień. Pokój to jedyne, co może ją wzmocnić. Każdy, kto naprawdę stoi po stronie Ukrainy, musi pragnąć pokoju, i to natychmiast
— napisał premier Węgier.
