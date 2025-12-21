Kreml odpowiada na sygnał Macrona. Putin gotowy na rozmowę z prezydentem Francji. "Jeżeli jest wzajemna wola polityczna..."

Przywódca Rosji Władimir Putin wyraził gotowość do rozmów z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem „jeśli jest wzajemna wola polityczna” - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w nocy z soboty na niedzielę według agencji prasowej RIA Novosti, cytowanej przez Reutera i AFP. Macron wcześniej sygnalizowal, że także jest gotów wznowić dialog z Putinem.

Jeżeli jest wzajemna wola polityczna to można ją ocenić tylko pozytywnie

— powiedział Pieskow według relacji RIA.

Pieskow miał przypomnieć, że Macron wyrażał wcześniej gotowość do rozmów z Putinem.

Ważne jest chyba aby przypomnieć co powiedział prezydent (Putin) podczas Linii Bezpośredniej (dorocznej konferencji prasowej- PAP). Również wyraził gotowość rozpoczęcia dialogu z Macronem

— powiedział Pieskow.

Macron o rozmowach z Putinem

Według AFP rzecznik Kremla nawiązał do wypowiedzi Macrona w piątek rano w Brukseli po szczycie UE na którym osiągnięto porozumienie w sprawie udzielenia Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro.

Uważam, że byłoby pożyteczne wznowić rozmowy z Władimirem Putinem

— powiedział wówczas francuski prezydent na konferencji prasowej. Przypomniał, że „są osoby, które rozmawiają z Putinem”. Zdaniem AFP była to aluzja do prezydenta USA Donalda Trumpa, ktory wznowił dialog ze swym rosyjskim odpowiednikiem.

My – Europejczycy i Ukraińcy – mamy interes w tym, aby znaleźć sposób, aby znowu wejść do tej dyskusji (z Putinem – PAP) we właściwy sposób. Inaczej rozmawiamy między sobą, a negocjatorzy sami rozmawiają z Rosjanami

— powiedział Macron, zwracając uwagę, że kuluarowe rozmowy nie powinny odbywać się bez udziału krajów europejskich.

Rozmowy w Miami

Wysłannicy Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner przeprowadzili już serię oddzielnych rozmów z Rosjanami oraz z Ukraińcami i reprezentantami Europy. Obecnie trwają rozmowy w Miami na Florydzie, w których biorą udział wysłannicy USA, Europy, Ukrainy i Rosji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski zaapelował w sobotę do sojuszników o wsparcie rozmów w Miami apelując równocześnie do Waszyngtonu nasilił presję na Moskwę w celu zakończenia trwającej od lutego 2022 roku wojny.

