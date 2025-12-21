Luksemburg sfinalizował zakup 38 nowoczesnych francuskich wozów bojowych Jaguar i 16 transporterów Griffon dla tworzonego wspólnie z Belgią batalionu rozpoznawczego - poinformował luksemburski rząd.
Według portalu ArmyRecognition francuskie wozy bojowe są największą inwestycją wojskową w historii Luksemburga, który posiada tylko siły lądowe, składające się z około 1 tys. ochotników.
Tworzony właśnie dwunarodowy, luksembursko-belgijski batalion, dla którego kupiono pojazdy pancerne, ma być gotowy do służby do 2030 r.
Ten batalion będzie wyraźnym wyrazem operacyjnego zaangażowania Luksemburga w odstraszającą postawę NATO i wzorem dla przyszłej europejskiej współpracy obronnej
— zapewnił pułkownik Pascal Ballinger, zastępca szefa sztabu armii luksemburskiej, cytowany przez ArmyRecognition.
Współpraca wojskowa Belgii i Luksemburga
Oba kraje mają już doświadczenie wspólnej walki w jednym batalionie, sięgające czasów wojny koreańskiej z lat 1950-1953. Wówczas Luksemburg, w ramach sił ONZ, wysłał na wojnę nieco ponad 40 żołnierzy, którzy wraz z Belgami z powodzeniem odpierali ataki wojsk Chin pod Haktang-Ni.
Pojazdy, które teraz trafią do ich wspólnego batalionu, opracowane zostały przez francuskie konsorcjum Nexter-Thales-Arquus i należą do najnowocześniejszych na świecie. Jaguar - to 25-tonowy, kołowy, opancerzony pojazd rozpoznawczo-bojowy, obsługiwany przez trzyosobową załogę i wyposażony w armatę CTA40 kal. 40 mm, dwie wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych średniego zasięgu oraz zdalnie sterowany karabin maszynowy kal. 7,62 mm.
16 Griffonów VBMR zostanie dostarczonych w różnych wariantach do różnych zadań. Również te ciężkie, bo ważące ponad 24 tony pojazdy, obsługuje trzyosobowa załoga. Odporne na ostrzał i wybuchy min zostały zaprojektowany z myślą o przetrwaniu we współczesnych działaniach wojennych.
Adam Stankiewicz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/748782-najwieksza-inwestycja-wojskowa-w-historii-luksemburga
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.