22-letni mężczyzna, podejrzany o przeprowadzenie cyberataku na resort spraw wewnętrznych Francji, został zatrzymany i umieszczony w areszcie tymczasowym - poinformowała agencja AFP, powołując się na źródła w wymiarze sprawiedliwości.

Podejrzanemu zarzuca się m.in. „nielegalny dostęp w ramach zorganizowanej grupy przestępczej do zautomatyzowanego systemu przetwarzania danych o charakterze prywatnym, wdrożonym przez państwo” i „nielegalne pozyskiwanie, przekazywanie i odtwarzanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej danych przechowywanych w zautomatyzowanym systemie przetwarzania danych o charakterze prywatnym, wdrożonym przez państwo”.

Sprawcy mieli dostęp do systemów MSW

O ataku poinformował 12 grudnia minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez. Wyjaśnił, że w ostatnich dniach serwery pocztowe ministerstwa padły ofiarą cyberataku. Kilka dni później Nunez wytłumaczył, że sprawcy niedawnego ataku, dotarli do ważnych danych, m.in. o osobach poszukiwanych. Sprawcy przez kilka dni mieli dostęp do systemów MSW dzięki użyciu poczty elektronicznej.

Według źródła AFP podejrzany jest związany z platformą BreachForum, która służy do sprzedaży skradzionych danych. Ponadto, jak przekazała prokuratorka Laure Beccuau, 22-latek w tym roku już miał zostać skazany w podobnej sprawie.

Adam Stankiewicz/PAP

