Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/748740-ponad-100-pociskow-i-70-celow-tak-amerykanie-uderzyli-w-is

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.