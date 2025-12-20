Polski konsulat w Brukseli oblany czerwoną farbą. Na fasadzie budynku wypisano obraźliwe hasła. Sprawą ataku zajęła się belgijska policja

Godło państwowe Rzeczpospolitej Polskiej; Polski konsulat w Brukseli oblany czerwoną farbą / autor: Fratria/X
Godło państwowe Rzeczpospolitej Polskiej; Polski konsulat w Brukseli oblany czerwoną farbą / autor: Fratria/X

Wejście konsulatu RP w Brukseli zostało oblane czerwoną farbą, a na fasadzie budynku wypisano obraźliwe hasła. Polskie ministerstwo spraw zagranicznych potwierdziło, że doszło do incydentu i że miał on charakter polityczny. Sprawę bada belgijska policja. Farba i napisy zostały już usunięte.

Czerwoną farbą oblane zostało wejście polskiego konsulatu, który znajduje się w bocznej ulicy w dzielnicy Etterbeek w południowo-wschodniej części miasta. Zniszczone zostało też znajdujące się nad drzwiami wejściowymi godło Polski, a na tablicy informującej, że budynek jest siedzibą konsulatu, sprawcy napisali słowo „killers”, czyli „zabójcy”.

Na ścianie napisano też po polsku „J…ć mur”, a także inne wulgarne hasła uderzające w unijną agencję zajmującą się granicami Frontex i nawołujące do otwarcia granic. Te - jak dowiedziała się PAP - zostały napisane „łamaną” angielszczyzną.

MSZ: Hasła o charakterze politycznym

Polskie MSZ potwierdziło incydent.

W czwartek na elewacji budynku wydziału konsularnego ambasady RP w Brukseli pojawiły się hasła o charakterze ewidentnie politycznym i wymierzone w bezpieczeństwo Polski i Unii Europejskiej

— powiedział PAP rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Poinformował, że sprawa została zgłoszona właściwym służbom.

Do zdarzenia doszło w nocy z przedwczoraj na wczoraj. W tym czasie w Brukseli trwał szczyt unijnych przywódców poświęcony głównie finansowaniu Ukrainy, a przez miasto przetoczyły się protesty rolników przeciwko umowie handlowej między Unią Europejską a państwami Mercosuru. Protestujący m.in. rozrzucili na ulicach ziemniaki, rzucali petardami i palili opony na placu Luksemburskim przed Parlamentem Europejskim; część manifestantów zdewastowała jeden z budynków PE, policja użyła wobec nich armatek wodnych.

Sprawą ataku na polski konsulat zajęła się belgijska policja. Jak podało radio RMF FM, które jako pierwsze poinformowało o sprawie, na zabezpieczonym nagraniu z monitoringu widać trzech, czterech zamaskowanych sprawców dewastujących budynek i osobę nagrywającą zajście telefonem.

Farba i napisy zostały już usunięte.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

