Trwa 1396. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Sobota, 20 grudnia 2025 r.
20:18. „WSJ”: Kreml zażądał, aby na pierwsze spotkanie z Putinem, Witkoff przybył sam i bez tłumacza
Rosjanie za pośrednictwem saudyjskiego księcia Mohammeda bin Salmana przekazali specjalnemu wysłannikowi USA Steve’owi Witkoffowi zaproszenie na spotkanie z Putinem, stawiając warunek. Witkoff musiał przyjechać sam, bez tłumacza ani towarzyszących mu służb - podał „Wall Street Journal”, powołując się na źródła.
Według „WSJ” przywódca Rosji Władimir Putin przestudiował biografię wysłanników prezydenta USA Donalda Trump, oddelegowanych do rozmów z Kremlem w sprawie zakończenia wojny z Ukrainą.
Generał Keith Kellogg, pełniący urząd prezydenckiego wysłannika na Ukrainę, okazał się nie być dobrym rozmówcą dla rosyjskich władz, ponieważ jego córka ma fundację pomagającą Ukraińcom, cierpiącym wskutek rosyjskiej inwazji.
Dziennik zauważył, że z czasem Kellogg został odsunięty od kontaktów z Rosjanami, a jego rolę przejął Steve Witkoff po stronie USA i Kiriłł Dmitrijew po stronie Rosji. Dmitrijew urodził się w Ukrainie i studiował w Stanach Zjednoczonych; po objęciu władzy przez Putina przeprowadził się do Rosji, gdzie pracował dla amerykańskich firm, m.in. dla Goldman Sachs.
18:30. Zełenski: USA mówią o spotkaniu doradców ds. bezpieczeństwa Kijowa, Waszyngtonu i Moskwy
Stany Zjednoczone zaproponowały spotkanie doradców ds. bezpieczeństwa Ukrainy, USA i Rosji – ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według agencji Interfax-Ukraina wyraził on umiarkowany optymizm wobec tej oferty.
Stany Zjednoczone zaproponowały przeprowadzenie spotkania doradców ds. bezpieczeństwa narodowego (NSA) Ukrainy, USA i Federacji Rosyjskiej – poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, wyrażając umiarkowany optymizm co do perspektyw takiego spotkania
— napisała Interfax-Ukraina.
Jeśli chodzi o (sekretarza ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, przedstawiciela Ukrainy w rozmowach pokojowych Rustema) Umierowa, zadzwonił do mnie i powiedział, że Ameryka proponuje teraz trójstronne spotkanie doradców – Ameryka, Ukraina, Rosja
— ujawnił Zełenski w komentarzu dla dziennikarzy.
Prezydent zaznaczył, że nie jest pewien, czy to spotkanie przyniesie coś nowego, ale dodał, że rezultatem podobnego spotkania w Turcji był powrót jeńców wojennych oraz cywilów, dlatego warto takie spotkania organizować – zrelacjonowała Interfax-Ukraina.
17:47. „Telegraph” po ataku na statek floty cieni na Morzu Śródziemnym: Ukraina poszerza pole działań
Piątkowy atak dronowy Ukrainy na statek rosyjskiej floty cieni na Morzu Śródziemnym pokazuje, że te jednostki mogą zostać zaatakowane w dowolnym miejscu na swojej trasie; ich armatorów może to skłonić do ponownego przemyślenia współpracy z Rosją - napisał dziennik „Telegraph”.
Ukraińskie wojsko w piątek przeprowadziło atak z użyciem bezzałogowców na tankowiec rosyjskiej floty cieni płynący u wybrzeża Libii. Oznacza to, że armia rozszerzyła działania z Morza Czarnego na Morze Śródziemne. Jednostki objęte zachodnimi sankcjami mogą więc zostać zaatakowane w dowolnym miejscu na trasie – podkreśliła gazeta w artykule opublikowanym na swoim portalu w piątek wieczorem.
Jak zauważył cytowany przez nią Matthew Wright z firmy wywiadowczej Kpler, wojska ukraińskie znacznie rozszerzyły obszar swoich działań.
Dla statku floty cieni ryzyko jest teraz wszędzie
— podkreślił.
16:58. Szef portugalskiego rządu: Nic nie stoi na przeszkodzie wysłaniu naszych wojsk na Ukrainę
Portugalia jest gotowa do wysłania swoich wojsk na Ukrainę, jeśli zaszłaby taka potrzeba - zadeklarował w Kijowie po spotkaniu z prezydentem tego kraju Wołodymyrem Zełenskim portugalski premier Luis Montenegro.
15:29. Ukraina i Portugalia porozumiały się w sprawie wspólnej produkcji ukraińskich dronów morskich
Ukraina i Portugalia porozumiały się w sprawie wspólnej produkcji ukraińskich dronów morskich – poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski po rozmowach w sobotę w Kijowie z premierem Portugalii Luisem Montenegro.
14:16. W centrum Kijowa nieznani sprawcy wystrzelili drona… z flagą rosyjską
Na lokalnych portalach społecznościowych zaczęły pojawiać się nagrania z tego zdarzenia. Szczegóły nie są ujawniane
— opisuje kanał NEXTA.
13:23. Prezydent Chorwacji: musimy dbać o swoje interesy, nie wchodząc w żadne „koalicje chętnych”
Zoran Milanović oświadczył, że jego kraj powinien „dbać o swoje interesy i nie wdawać się w żadne koalicje chętnych” - przekazała chorwacka stacja telewizyjna N1.
Prezydent Chorwacji wziął udział w obchodach 34. rocznicy otwarcia Chorwackiej Akademii Wojskowej im. dr. Franjo Tudjmana. Podczas przemówienia zaznaczył, że „w chwilach zamętu w Europie i dramacie, który wciąż trwa na Ukrainie (…) możemy tylko mieć nadzieję, że znajdzie się więcej rozsądku”.
Nie chcę, aby chorwaccy politycy i przywódcy byli wśród winnych i odpowiedzialnych, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Powinniśmy dbać o swoje interesy i nie wdawać się w żadne koalicje chętnych, bo wtedy po co byłoby NATO
— stwierdził chorwacki prezydent.
12:14. Sytuacja na froncie
Łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 165 starć bojowych na froncie - przekazuje ukraiński sztab generalny w najnowszej informacji operacyjnej.
Najczęściej do walk nadal dochodzi na kierunku pokrowskim, gdzie ukraińscy obrońcy powstrzymali 45 akcji szturmowych sił rosyjskich.
11:23. SBU znów zaatakowała lotnisko wojskowe na Krymie, trafione dwa myśliwce Su-27
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała o drugim w tym tygodniu ataku na lotnisko wojskowe Belbek na okupowanym przez Rosję Krymie. Jak przekazała, trafione zostały dwa samoloty myśliwskie Su-27, z których jeden został zniszczony podczas kołowania na pas startowy.
Dalekosiężne drony Centrum Operacji Specjalnych Alfa SBU uderzyły w dwa samoloty Su-27 na rosyjskim wojskowym lotnisku Belbek na tymczasowo okupowanym Krymie. Jeden z samolotów znajdował się na drodze kołowania, miał pełny zapas uzbrojenia i był gotowy do wykonania lotu bojowego. Został zniszczony
— podała SBU w komunikacie. Podkreśliła, że szacunkowa wartość obu samolotów wynosi około 70 mln dolarów.
SBU powiadomiła ponadto, że potwierdzono trafienie w wieżę kontroli lotów, co może utrudnić organizację i kontrolę ruchu lotniczego na tym lotnisku.
Był to drugi skuteczny atak SBU na Belbek w ostatnich dniach. 18 grudnia drony tej służby zniszczyły tam systemy przeciwlotnicze oraz samolot myśliwski MiG-31.
10:47. Wysłannik Kremla Kiriłł Dmitrijew potwierdził, że jest w drodze do Miami
Wysłannik Władimira Putina Kiriłł Dmitrijew poinformował w serwisie X, że jest w drodze do Miami na Florydzie. Według doniesień mediów Dmitrijew ma tam wziąć udział w rozmowach z przedstawicielami USA na temat zakończenia wojny w Ukrainie.
W drodze do Miami
— napisał Dmitrijew, dodając symbol gołębia. Umieścił także krótkie nagranie wideo przedstawiające niebo nad plażą z palmami. Jak dodał, jest to filmik, który nagrał podczas swojej ostatniej podróży do Miami.
Portal Politico podał wcześniej, że delegacje USA i Rosji spotkają się w weekend w Miami w ramach rozmów na temat zakończenia wojny w Ukrainie. W skład rosyjskiej delegacji ma wejść Dmitrijew, a stronę amerykańską będą reprezentować wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner.
Rozmowy odbędą się krótko po negocjacjach w Berlinie z udziałem Ukrainy oraz Witkoffa i Kushnera, a także po szczycie w stolicy Niemiec, na którym europejscy przywódcy ogłosili, że USA i Europa zobowiązały się do współpracy nad zapewnieniem Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa w razie zakończenia wojny.
10:11. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 1090 żołnierzy (łącznie 1 195 610 od początku pełnoskalowej wojny).
09:20. Ukraińskie drony uderzyły w rosyjski okręt patrolowy oraz platformę wiertniczą na Morzu Kaspijskim!
W celu obniżenia wojskowo-ekonomicznego potencjału przeciwnika, w nocy (z 18) na 19 grudnia Siły Obrony Ukrainy skutecznie uderzyły w okręt wojenny Federacji Rosyjskiej projektu 22460 Ochotnik
— powiadomił Sztab Generalny Ukrainy w komunikatorze Telegram. W komunikacie wyjaśniono, że okręt patrolował wody w pobliżu platformy wydobywczej ropy i gazu na Morzu Kaspijskim.
W okręt uderzyło kilka ukraińskich dronów. Skala uszkodzeń oraz numer burtowy jednostki są ustalane
— przekazano.
Kolejnym zaatakowanym przez drony obiektem była platforma wiertnicza na złożu naftowo-gazowym imienia Filanowskiego na Morzu Kaspijskim. Należy ono do rosyjskiego koncernu państwowego Łukoil.
Platformy na złożu im. Filanowskiego zostały już dwukrotnie zaatakowane w zeszłym tygodniu. To jedno z największych rozpoznanych złóż w Federacji Rosyjskiej i w rosyjskim sektorze Morza Kaspijskiego. Jego zasoby ocenia się na 129 mln ton ropy i 30 mld metrów sześciennych gazu.
Sztab Generalny w Kijowie przekazał jednocześnie, że niedawno wojska Ukrainy uderzyły w system radiolokacyjny RSP-6M2 w rejonie miejscowości Krasnosilskie na okupowanym przez Rosję Krymie. System ten jest przeznaczony do regulowania ruchu statków powietrznych, a w szczególności do precyzyjnego naprowadzania ich na lądowanie w warunkach ograniczonej widoczności – wyjaśniono w komunikacie.
08:48. Ukraiński negocjator: Zakończyliśmy spotkanie z amerykańskimi i europejskimi partnerami
Główny ukraiński negocjator, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony tego kraju Rustem Umierow, poinformował o zakończeniu spotkania z amerykańskimi i europejskimi partnerami w USA.
Umierow napisał w komunikatorze Telegram, że o przebiegu spotkania powiadomił prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
Uzgodniliśmy z naszymi amerykańskimi partnerami dalsze kroki i kontynuację wspólnej pracy w najbliższym czasie
— dodał. Nie podał więcej szczegółów.
06:55. Dziwne słowa Orbana o wojnie na Ukrainie: Nie jest jasne, kto kogo zaatakował
Premier Węgier Viktor Orban, komentując zaangażowanie Zachodu w wojnę na Ukrainie, stwierdził, że „nawet nie jest jasne, kto kogo zaatakował” - przekazał portal Telex. Polityk stwierdził też tego dnia, że „bez prawa weta nie ma sensu trwać w Unii Europejskiej”.
Europejscy liderzy podjęli na szczycie w Brukseli decyzję o udzieleniu Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata. Zostanie ona sfinansowana ze wspólnego długu, gwarantowanego unijnym budżetem. Udziału w zaciągnięciu zobowiązania odmówiły trzy państwa: Czechy, Węgry i Słowacja - poinformował w nocy z czwartku na piątek przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.
Komentujący decyzję premier Węgier stwierdził, że Ukraina nie będzie w stanie spłacić pożyczki, więc uczestniczące państwa członkowskie będą musiały to zrobić, chyba że pokonają Rosję.
Przegrywający zawsze płaci
— zaznaczył Orban, dodając, że udzielając Kijowowi pożyczki, kraje członkowskie „wprowadziły UE na kurs, w którym Rosja musi zostać pokonana”.
Węgierski przywódca stwierdził też, że zachodni politycy „spokojnie piją kawę i myślą, jak wspaniale i moralnie słusznie jest pomóc małemu krajowi, który został zaatakowany – choć oczywiście nie jest on taki mały i nawet nie jest jasne, kto kogo zaatakował”.
00:08. Siedem osób zginęło w rosyjskim ataku na infrastrukturę portową obwodu odeskiego
Co najmniej siedem osób zginęło, a 15 zostało rannych w piątek wieczorem w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na infrastrukturę portową w obwodzie odeskim na południu Ukrainy - poinformował szef administracji tego regionu Ołeh Kiper.
Dziś wieczorem wróg ponownie przeprowadził zmasowany atak rakietami balistycznymi na obiekt infrastruktury portowej w rejonie (powiecie) odeskim. W wyniku uderzenia stanęły w ogniu samochody ciężarowe na parkingu. Według wstępnych informacji, zginęło siedem osób. Kolejnych piętnaście zostało rannych i trafiło do szpitali. Lekarze udzielają poszkodowanym wszelkiej niezbędnej pomocy
— napisał Kiper w komunikatorze Telegram.
Praca służb ratunkowych jest utrudniona z powodu trwającego alarmu lotniczego.
Wicepremier Ukrainy ds. odbudowy Ołeksij Kułeba zareagował na ten rosyjski atak, wzywając społeczność międzynarodową do adekwatnej odpowiedzi i wzmocnienia presji sankcyjnej na Rosję.
Premier Ukrainy Julia Swyrydenko zapewniła, że po zmasowanym rosyjskim ostrzale region odeski zostanie zabezpieczony wszystkimi niezbędnymi zasobami w celu utrzymania stabilności humanitarnej.
