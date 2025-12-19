NA ŻYWO

RELACJA. 1396. dzień wojny. Rosyjski atak na infrastrukturę portową obwodu odeskiego. Co najmniej 7 osób zginęło, 15 zostało rannych

na zdjęciu funkcjonariusz Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w swoim okopie, zbudowanym na przejściu granicznym z Białorusią w obwodzie czernihowskim
Trwa 1396. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Sobota, 20 grudnia 2025 r.

00:08. Siedem osób zginęło w rosyjskim ataku na infrastrukturę portową obwodu odeskiego

Co najmniej siedem osób zginęło, a 15 zostało rannych w piątek wieczorem w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na infrastrukturę portową w obwodzie odeskim na południu Ukrainy - poinformował szef administracji tego regionu Ołeh Kiper.

Dziś wieczorem wróg ponownie przeprowadził zmasowany atak rakietami balistycznymi na obiekt infrastruktury portowej w rejonie (powiecie) odeskim. W wyniku uderzenia stanęły w ogniu samochody ciężarowe na parkingu. Według wstępnych informacji, zginęło siedem osób. Kolejnych piętnaście zostało rannych i trafiło do szpitali. Lekarze udzielają poszkodowanym wszelkiej niezbędnej pomocy

— napisał Kiper w komunikatorze Telegram.

Praca służb ratunkowych jest utrudniona z powodu trwającego alarmu lotniczego.

Wicepremier Ukrainy ds. odbudowy Ołeksij Kułeba zareagował na ten rosyjski atak, wzywając społeczność międzynarodową do adekwatnej odpowiedzi i wzmocnienia presji sankcyjnej na Rosję.

Premier Ukrainy Julia Swyrydenko zapewniła, że po zmasowanym rosyjskim ostrzale region odeski zostanie zabezpieczony wszystkimi niezbędnymi zasobami w celu utrzymania stabilności humanitarnej.

red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media

