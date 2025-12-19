Szef Pentagonu Pete Hegseth poinformował, że dziś rano amerykańskie siły rozpoczęły operację w Syrii, mającą na celu wyeliminowanie bojowników i infrastruktury Państwa Islamskiego (IS). Przekazał, że zabito „wielu wrogów”.
Dziś polowaliśmy i zabiliśmy naszych wrogów. Wielu. I będziemy to kontynuować
— napisał Hegseth w serwisie X.
Dodał, że jest to odpowiedź na atak przeprowadzony na amerykańskie siły, do którego doszło 13 grudnia w Syrii. Zginęło wówczas trzech Amerykanów - dwóch żołnierzy i tłumacz. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wówczas odwet wobec IS.
Według dziennika „Wall Street Journal” amerykańskie siły przeprowadziły ataki na kilkadziesiąt celów.
Adam Kacprzak/PAP/X
