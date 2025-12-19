Odwet! Amerykanie przeprowadzili operację w Syrii. Szef Pentagonu: „Dziś polowaliśmy i zabiliśmy naszych wrogów. Wielu"

  • Świat
  • opublikowano:
zdjęcie ilustracyjne, mapa Bliskiego Wschodu i wpis szefa Pentagonu nt. operacji w Syrii / autor: Pixabay, X/Secretary of War Pete Hegseth /@SecWar
zdjęcie ilustracyjne, mapa Bliskiego Wschodu i wpis szefa Pentagonu nt. operacji w Syrii / autor: Pixabay, X/Secretary of War Pete Hegseth /@SecWar

Szef Pentagonu Pete Hegseth poinformował, że dziś rano amerykańskie siły rozpoczęły operację w Syrii, mającą na celu wyeliminowanie bojowników i infrastruktury Państwa Islamskiego (IS). Przekazał, że zabito „wielu wrogów”.

Dziś polowaliśmy i zabiliśmy naszych wrogów. Wielu. I będziemy to kontynuować

— napisał Hegseth w serwisie X.

Dodał, że jest to odpowiedź na atak przeprowadzony na amerykańskie siły, do którego doszło 13 grudnia w Syrii. Zginęło wówczas trzech Amerykanów - dwóch żołnierzy i tłumacz. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wówczas odwet wobec IS.

Według dziennika „Wall Street Journal” amerykańskie siły przeprowadziły ataki na kilkadziesiąt celów.

CZYTAJ WIĘCEJ: Trzech Amerykanów zginęło w zamachu w Syrii! Trump zapowiada „poważny odwet” przeciwko Państwu Islamskiemu

Adam Kacprzak/PAP/X

