Migranci w Europie. Internauta porównuje Polskę i Anglię. Wpis komentuje Elon Musk! "Dokładnie. Brytyjski rząd i sądy zawiodły"

Elon Musk / autor: Gage Skidmore, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Elon Musk / autor: Gage Skidmore, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Brytyjski rząd i system sądowniczy całkowicie zawiodły w kwestii ochrony swoich obywateli. Historia nie będzie łaskawie patrzeć na ich zbrodnie” - napisał na portalu X Elon Musk, podając dalej wpis internauty, który wskazuje Polskę jako pozytywny przykład w kwestii relokacji migrantów. Brytyjczycy, którzy postąpili odwrotnie, dziś odnotowują znacznie wyższy wskaźnik przestępstw o charakterze seksualnym na obywatelkach Anglii.

Powrót instytucji unijnych do sprawy relokacji migrantów jednoznacznie wskazuje, że to Polska miała w tej kwestii rację. Naciski Brukseli i kolejne dyskusje wokół paktu migracyjnego są bowiem niczym innym niż próbą przerzucenia odpowiedzialności za błędy krajów prowadzących politykę otwartych drzwi na te, które migrantów nie przyjęły.

Spójrzcie na liczby”

Jeden z internautów przytoczył przykład kraju, który nie jest już co prawda w Unii, ale przyjął migrantów i ze skutkami tej decyzji boryka się do dziś. To Wielka Brytania.

bądź Polską

-UE żąda od was akceptacji kwot migrantów

-grozi grzywną 20 000 euro za odmowę

-powiedzcie im, żeby się odwalili

-wskaźnik gwałtów: 1,3 na 100 proc

bądź Anglią

-akceptujcie niezliczoną ilość migrantów

-aresztujcie własnych obywateli za wpisy na Twitterze

-tuszujcie gangi gwałcicieli za „relacje społeczne”

-wskaźnik gwałtów: 117,2 na 100 proc.

— czytamy.

90-krotna różnica. UE nazwała polską politykę graniczną zagrożeniem dla europejskich wartości. Spójrzcie na liczby i powiedzcie mi, czyje córki są chronione

— podkreślił użytkownik X.

Musk: Anglia zawiodła w kwestii ochrony swoich obywateli

Wpis podał dalej właściciel tego portalu Elon Musk.

Dokładnie. Brytyjski rząd i system sądowniczy całkowicie zawiodły w kwestii ochrony swoich obywateli. Historia nie będzie łaskawie patrzeć na ich zbrodnie

— skomentował.

aja/X

