„Brytyjski rząd i system sądowniczy całkowicie zawiodły w kwestii ochrony swoich obywateli. Historia nie będzie łaskawie patrzeć na ich zbrodnie” - napisał na portalu X Elon Musk, podając dalej wpis internauty, który wskazuje Polskę jako pozytywny przykład w kwestii relokacji migrantów. Brytyjczycy, którzy postąpili odwrotnie, dziś odnotowują znacznie wyższy wskaźnik przestępstw o charakterze seksualnym na obywatelkach Anglii.
Powrót instytucji unijnych do sprawy relokacji migrantów jednoznacznie wskazuje, że to Polska miała w tej kwestii rację. Naciski Brukseli i kolejne dyskusje wokół paktu migracyjnego są bowiem niczym innym niż próbą przerzucenia odpowiedzialności za błędy krajów prowadzących politykę otwartych drzwi na te, które migrantów nie przyjęły.
„Spójrzcie na liczby”
Jeden z internautów przytoczył przykład kraju, który nie jest już co prawda w Unii, ale przyjął migrantów i ze skutkami tej decyzji boryka się do dziś. To Wielka Brytania.
bądź Polską
-UE żąda od was akceptacji kwot migrantów
-grozi grzywną 20 000 euro za odmowę
-powiedzcie im, żeby się odwalili
-wskaźnik gwałtów: 1,3 na 100 proc
bądź Anglią
-akceptujcie niezliczoną ilość migrantów
-aresztujcie własnych obywateli za wpisy na Twitterze
-tuszujcie gangi gwałcicieli za „relacje społeczne”
-wskaźnik gwałtów: 117,2 na 100 proc.
— czytamy.
90-krotna różnica. UE nazwała polską politykę graniczną zagrożeniem dla europejskich wartości. Spójrzcie na liczby i powiedzcie mi, czyje córki są chronione
— podkreślił użytkownik X.
Musk: Anglia zawiodła w kwestii ochrony swoich obywateli
Wpis podał dalej właściciel tego portalu Elon Musk.
Dokładnie. Brytyjski rząd i system sądowniczy całkowicie zawiodły w kwestii ochrony swoich obywateli. Historia nie będzie łaskawie patrzeć na ich zbrodnie
— skomentował.
