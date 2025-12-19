Szef Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Wolfgang Ischinger stwierdził, że uzgodnione na szczycie unijnym finansowanie Ukrainy bez użycia zamrożonych rosyjskich aktywów prowadzi do utraty wiarygodności UE.
W rozmowie z niemieckim nadawcą Deutschlandfunk Ischinger ocenił, że UE „sprawia wrażenie, jakby była popychana i ciągle szukała rozwiązań zastępczych”.
Cel osiągnięty kosztem wiarygodności UE
Choć cel, czyli zagwarantowanie środków dla Ukrainy, został na unijnym szczycie osiągnięty, to zdaniem niemieckiego dyplomaty za „znaczną cenę”.
A mianowicie kosztem wiarygodności, zdecydowania i zdolności działania Unii Europejskiej jako godnego zaufania, szanowanego międzynarodowego aktora
— stwierdził dyplomata.
Ischinger to 79-letni dyplomata, który od 2008 do 2022 r. kierował prestiżową Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa (MSC). Wcześniej zajmował wysokie stanowiska w niemieckim MSZ, był też ambasadorem w USA i Wielkiej Brytanii. W 2025 roku Ischinger ponownie stanął na czele MSC, tym razem tymczasowo, do objęcia tej funkcji przez byłego szefa NATO Jensa Stoltenberga.
Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa ogłosił w nocy, że europejscy liderzy podjęli na szczycie w Brukseli decyzję o udzieleniu Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata. Zostanie ona sfinansowana ze wspólnego długu, gwarantowanego unijnym budżetem. Nie było zgody na wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów w celu sfinansowania potrzeb Ukrainy. Kluczowy okazał się sprzeciw Belgii, gdzie zdeponowana jest większość rosyjskich aktywów.
CZYTAJ WIĘCEJ: Szczyt w Brukseli. 90 mld euro dla Ukrainy na kolejne dwa lata. Nie było zgody na wykorzystanie w tym celu zamrożonych rosyjskich aktywów
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/748689-ischinger-cel-ws-ukrainy-osiagnieto-kosztem-wiarygodnosci
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.