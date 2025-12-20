Według niemieckich statystyk okres zimowy to czas zwiększającej się liczby włamań. „Szczególnie narażone są miasta w Zagłębiu Ruhry, gdzie gęsta zabudowa i łatwy dostęp do wolnostojących domów sprzyjają przestępcom. Eksperci zwracają uwagę także na gęstą sieć autostrad, które umożliwiają przestępcom szybkie poruszanie się” - pisze „Deutshe Welle”.
W których miastach jest nawięcej włamań? Według „DW” na czele stawki znajduje się Mülheim an der Ruhr. To aglomeracja położona niedaleko Düsseldorfu, stolicy landu Nadrenia Północna-Westfalia i zaledwie 10 km od „borykającego się ze zorganizowaną przestępczością Essen”.
Mühlheim liczy 170 tys. mieszkańców. W 2024 roku odnotowano tu ponad 320 włamań na 100 000 mieszkańców. Niewiele mniej przypadków zanotowano w położonym na północy Bremerhaven – jedynym mieście spoza zachodnich Niemiec w pierwszej dziesiątce – gdzie liczba włamań przekroczyła 310
— czytamy na łamach „Deutshe Welle”.
Największe zagrożenie w Zagłębiu Ruhry i Bremerhaven
Wysokie ryzyko ma wstępować także w Kolonii, Essen i Gelsenkirchen. Tu statystyki pokazują od 250 do prawie 280 incydentów. Nie lepiej jest w Berlinie i Düsseldorfie. Te duże metropolie znalazły się dopiero w dalszej części zestawienia z wynikiem około 226 włamań na 100 tys. mieszkańców.
Eksperci podkreślają, że przestępcy najczęściej wykorzystują sezon jesienno-zimowy, kiedy dni są krótsze, a ciemność sprzyja działaniu. Włamania w tym okresie zdarzają się częściej, zwłaszcza w rejonach o dużej koncentracji zabudowy. Brak odpowiednich zabezpieczeń – takich jak alarmy, rolety antywłamaniowe czy solidne zamki – dodatkowo zwiększa ryzyko
— pisze „DW” i przytacza apele policji o lepsze zabezpieczania domów i mieszkań.
Choć w skali całego kraju liczba włamań w ostatnich latach spada, w niektórych regionach problem pozostaje poważny. Zagłębie Ruhry i Bremerhaven to dziś obszary o najwyższym ryzyku, co pokazuje, że przestępczość wciąż koncentruje się w określonych lokalizacjach
— podsumowuje „DW”.
Robert Knap/DW
