„Ahmed al-Ahmed, pochodzący z Syrii sklepikarz, który w trakcie antysemickiego zamachu terrorystycznego na plaży Bondi rozbroił jednego z napastników, dostał czek na ponad 2,5 mln dolarów australijskich (ponad 1,5 mln USD)” - przekazał portal australijskiego publicznego nadawcy SBS.
Przebywający nadal w szpitalu al-Ahmed, muzułmanin, który wyemigrował do Australii przed niespełna 20 laty, zareagował na czek niedowierzaniem.
Ja na to zasłużyłem?
— zapytał.
Na każdziuteńkiego centa
— odpowiedział organizator zbiórki.
Zamach terrorystyczny w Sydney
14 grudnia dwaj mężczyźni, ojciec i syn, ostrzelali osoby obchodzące na plaży Bondi w Sydney żydowskie święto Chanuka. Zginęło 15 uczestników, a kilkadziesiąt osób zostało rannych. W samochodzie sprawców znaleziono flagę dihadystycznej organizacji Państwo Islamskie, a w serwisach społecznościowych odkryto nagrania wskazujące na powiązania napastników z islamistycznym kaznodzieją.
Kwoty na nagrodę dla al-Ahmeda zostały zebrane poprzez portal ze zbiórką GoFundMe.
Zachery Dereniowski, który wręczył mu czek, zapytał, czy chciałby przekazać jakąś informację donatorom.
Stójcie u swojego boku, cała ludzkość. Zapomnijcie o wszystkim złym, co było w przeszłości. I ratujcie ludzkie życie
— powiedział.
Żydowski milioner wpłacił 99 tys.
Już pierwszego dnia zbiórki na konto portalu wpłynęło ponad 1,3 mln dolarów, przy czym najwyższą wpłatę wynoszącą 99 tys. wniósł żydowski milioner, Bill Ackman. Wcześniej do al-Ahmeda napłynęły wyrazy wdzięczności i podziwu od zwykłych ludzi, organizacji i polityków. Premier Australii Anthony Albanese nazwał go „najlepszym Australijczykiem”.
Izraelski dziennik „Jerusalem Post” wezwał do uhonorowania al-Ahmeda tytułem Sprawiedliwego wśród narodów świata.
W każdej religii są tacy, którzy szerzą światło, i tacy, którzy szerzą ciemność i nienawiść. Morderca na plaży Bondi wybrał ciemność. Ahmed wybrał światło. (…) Widział, jak polowano na Żydów i zareagował”
— napisał komentator.
Al-Ahmed należał do tych mieszkańców Sydney, którzy w sytuacji śmiertelnego zagrożenia chronili wokół siebie innych
— zauważył SBS.
Para żydowskich emerytów rzuciła się na jednego z zamachowców na samym początku ataku. Byli pierwszymi, którzy zginęli. Przechodzień Amandeep Singh-Bola pomógł policji obezwładnić jednego z napastników. W wywiadzie dla SBS wyznał, że dla niego pocieszający był fakt, jak bardzo ludzie różnych kultur pomagali sobie nawzajem po ataku, i wezwał współobywateli, aby w nadchodzących tygodniach pamiętali, że „nie można zwalczać nienawiści nienawiścią”.
